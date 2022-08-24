Vào lúc 10h sáng mai (25/8), 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp 'tiền tài đắp đống', vận trình dát vàng, hào quang bừng sáng, ngồi trên hố vàng hố bạc, ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 11:43

3 con giáp dưới đây nhận lộc vàng từ Thần Tài, ngồi chơi cũng có tiền tỷ trong tay, rung đùi hưởng phước, giàu sang khó ai sánh bằng.

Tuổi Mão

 

 

Đúng 10h sáng mai (25/8), tuổi Mão sẽ nằm trên đống vàng, bước chân ra tới cửa tiền rơi trúng đầu. Giàu sang vô đối, sung sướng an nhàn, ngồi chơi hưởng thụ chính là cuộc sống mà Mão xứng đáng nhận được.

 

Bước chân vào thời điểm này, người tuổi Mão sẽ chuẩn bị tinh thần để đón mưa tài lộc ùa vào nhà. Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn, ăn nên làm ra chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Mão.

  

Vượng khí dồi dào, tài lộc phủ phê, làm đâu thắng đó chính là phúc phần trời ban cho Mão trong thời điểm này. Họ dẫu làm công ăn lương hay làm chủ đều gặt hái được những thành quả khiến người khác ngưỡng mộ.

Vào lúc 10h sáng mai (25/8), 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp 'tiền tài đắp đống', vận trình dát vàng, hào quang bừng sáng, ngồi trên hố vàng hố bạc, ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ - Ảnh 1
Vượng khí dồi dào, tài lộc phủ phê, làm đâu thắng đó chính là phúc phần trời ban cho Mão trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài. Thế nên, nếu người khác phải trầy da tróc vảy mưu sinh thì Tuất dễ dàng gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. 

Nhờ quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên vào 10h sáng mai (25/8), Tuất đều may mắn hơn người. Vậy nên, dù hiện tại có cơ cực, khốn khó đến mấy Tuất cũng đừng bỏ cuộc. Chỉ cần bước sang ngày mới bạn sẽ đổi đời ngoạn mục.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bất ổn con giáp giàu sang này sẽ có những ngày tháng ngập trong biển tiền, muốn khổ cũng không được. Cuộc sống của người tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn này, công việc của Tuất khá suôn sẻ, thuận lợi. Mọi việc diễn ra trơn tru không gặp trở ngại.

Vào lúc 10h sáng mai (25/8), 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp 'tiền tài đắp đống', vận trình dát vàng, hào quang bừng sáng, ngồi trên hố vàng hố bạc, ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ - Ảnh 2
Nhờ quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên vào 10h sáng mai (25/8), Tuất đều may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 10h sáng mai (25/8), Tý nằm trong số những con giáp được Thần Tài ưu ái bậc nhất, những gì đã bỏ ra trong thời gian trước, tuổi Tý sẽ nhận lại được mọi thứ vào thời điểm này. Cụ thể, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong công việc, nhờ vậy tài vận cũng tăng theo bất ngờ.

Người tuổi Tý cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ. Người nào biết nắm bắt thì mọi mong ước sẽ được toại nguyện. Theo tử vi, người tuổi Tý có quý nhân trợ giúp, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Bên cạnh đó, người tuổi Tý còn được Trời Phật ưu ái và quý nhân phù trợ, cơ hội làm giàu đang ở trước mặt. Chỉ cần nắm bắt tốt thì sẽ thăng hoa viên mãn vào những tháng cuối năm.

Vào lúc 10h sáng mai (25/8), 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp 'tiền tài đắp đống', vận trình dát vàng, hào quang bừng sáng, ngồi trên hố vàng hố bạc, ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ - Ảnh 3
Đúng 10h sáng mai (25/8), Tý nằm trong số những con giáp được Thần Tài ưu ái bậc nhất, những gì đã bỏ ra trong thời gian trước, tuổi Tý sẽ nhận lại được mọi thứ vào thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 14h chiều nay (24/8), Thần Tài ghi danh sổ vàng, 3 con giáp tụ tài tích lộc, nhà cửa rộng rãi chứa đầy vàng, vớt được đống tiền, trở thành đại gia bạc tỉ, tiêu tiền khỏi phải nghĩ

Đúng 14h chiều nay (24/8), Thần Tài ghi danh sổ vàng, 3 con giáp tụ tài tích lộc, nhà cửa rộng rãi chứa đầy vàng, vớt được đống tiền, trở thành đại gia bạc tỉ, tiêu tiền khỏi phải nghĩ

Vào 14h chiều nay chính là lúc Thần Tài ghi danh 3 con giáp dưới đây, tìm được mỏ vàng, ra cửa vơ vét hết tiền thiên hạ, chật nhà tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn con giáp may mắn con giáp tử vi thứ 5 tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 34 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 15 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi