Vào lúc 10h sáng mai (25/8), 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp 'tiền tài đắp đống', vận trình dát vàng, hào quang bừng sáng, ngồi trên hố vàng hố bạc, ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ

Đúng 10h sáng mai (25/8), tuổi Mão sẽ nằm trên đống vàng, bước chân ra tới cửa tiền rơi trúng đầu. Giàu sang vô đối, sung sướng an nhàn, ngồi chơi hưởng thụ chính là cuộc sống mà Mão xứng đáng nhận được.

Bước chân vào thời điểm này, người tuổi Mão sẽ chuẩn bị tinh thần để đón mưa tài lộc ùa vào nhà. Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn, ăn nên làm ra chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Mão.

Vượng khí dồi dào, tài lộc phủ phê, làm đâu thắng đó chính là phúc phần trời ban cho Mão trong thời điểm này. Họ dẫu làm công ăn lương hay làm chủ đều gặt hái được những thành quả khiến người khác ngưỡng mộ.

Vượng khí dồi dào, tài lộc phủ phê, làm đâu thắng đó chính là phúc phần trời ban cho Mão trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài. Thế nên, nếu người khác phải trầy da tróc vảy mưu sinh thì Tuất dễ dàng gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp.

Nhờ quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên vào 10h sáng mai (25/8), Tuất đều may mắn hơn người. Vậy nên, dù hiện tại có cơ cực, khốn khó đến mấy Tuất cũng đừng bỏ cuộc. Chỉ cần bước sang ngày mới bạn sẽ đổi đời ngoạn mục.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bất ổn con giáp giàu sang này sẽ có những ngày tháng ngập trong biển tiền, muốn khổ cũng không được. Cuộc sống của người tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn này, công việc của Tuất khá suôn sẻ, thuận lợi. Mọi việc diễn ra trơn tru không gặp trở ngại.

Nhờ quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên vào 10h sáng mai (25/8), Tuất đều may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 10h sáng mai (25/8), Tý nằm trong số những con giáp được Thần Tài ưu ái bậc nhất, những gì đã bỏ ra trong thời gian trước, tuổi Tý sẽ nhận lại được mọi thứ vào thời điểm này. Cụ thể, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong công việc, nhờ vậy tài vận cũng tăng theo bất ngờ.

Người tuổi Tý cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ. Người nào biết nắm bắt thì mọi mong ước sẽ được toại nguyện. Theo tử vi, người tuổi Tý có quý nhân trợ giúp, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Bên cạnh đó, người tuổi Tý còn được Trời Phật ưu ái và quý nhân phù trợ, cơ hội làm giàu đang ở trước mặt. Chỉ cần nắm bắt tốt thì sẽ thăng hoa viên mãn vào những tháng cuối năm.

Đúng 10h sáng mai (25/8), Tý nằm trong số những con giáp được Thần Tài ưu ái bậc nhất, những gì đã bỏ ra trong thời gian trước, tuổi Tý sẽ nhận lại được mọi thứ vào thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.