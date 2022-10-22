Vào đúng ngày chủ nhật (23/10/2022), con giáp nào được Thần tài sát cánh, tài lộc khởi sắc vượng phát ?

Người tuổi Thìn được biết đến với tài năng hơn người. Trong công việc, họ luôn cố gắng hết mình và hiếm khi nào bỏ cuộc. Trời phú cho con giáp này có được đầu óc tinh nhanh, khát khao vươn lên nhưng để đạt được thành công, họ cũng phải trải qua không ít gian truân, thử thách.

Với những người làm kinh doanh thì từ giờ đến cuối năm, họ gặp được bạn làm ăn tốt, công việc kinh doanh xuôi chèo mát mái, một vốn bốn lời. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Thìn có thể sở hữu những tài sản có giá trị.

Tử vi chủ nhật tuần này cho biết, triển vọng nghề nghiệp của người tuổi Thìn rất hứa hẹn. Họ được quý nhân trao cho nhiều cơ hội khẳng định năng lực bản thân. Ngoài ra, sự điều chuyển nhân sự trong bộ phận cũng tạo ra cơ hội để con giáp này thăng tiến.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đang có Thần Tài ở bên nên ngày cuối tuần này tài lộc cực kỳ vượng phát đấy nhé. Con giáp này đang khá bận rộn với công việc của mình, ngày nghỉ những vẫn bộn bề nhiều việc. Nhưng nhờ vượng vận khí, làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành.

Vận tài lộc dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Tiền bạc đến bất ngờ nhưng nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ để tài lộc thất thoát rất nhanh. Cho nên nhớ lập kế hoạch tài chính cẩn thận để tài lộc ngày càng tăng tiến bạn nhé.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm nhưng cũng khá nóng nảy. Chính vì vậy, trong một số tình huống, họ xử lý không khôn khéo, làm mất lòng người khác. Người tuổi Dần có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình mình.

Tử vi ngày chủ nhật dự đoán, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay. Nỗ lực hết sức mình, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể. Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi Dần đạt được những thành công nối tiếp nhau. Thu nhập tăng cao, con giáp này có cơ hội mua nhà, tậu xe vào dịp cuối năm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.