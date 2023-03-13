Vào đúng 17h 30 phút ngày 13/3, khó khăn là điểm báo cơ hội phát tài: Cơ hội vàng xuất hiện, chính thức nhận phước lành từ ơn trên, làm gì cũng gặp được nhiều may mắn 

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 10:00

3 con giáp nỗ lực làm việc nên sự nghiệp thăng hoa, thăng hoa cả tình lẫn tiền, lộc lá bao la, vạn vật đón điềm lành.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáo nhận lộc Quan Âm. nhờ làm việc rất chăm chỉ để gom góp tiền bạc, dành tiết kiệm cho tương lai. Bạn đang lên kế hoạch mua nhà mua xe và nếu duy trì thói quen này theo thời gian thì bạn sớm thực hiện được mong muốn này thôi.

Vào đúng 17h 30 phút ngày 13/3, khó khăn là điểm báo cơ hội phát tài: Cơ hội vàng xuất hiện, chính thức nhận phước lành từ ơn trên, làm gì cũng gặp được nhiều may mắn  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc ổn định và bạn thậm chí còn có khả năng hỗ trợ cho những người xung quanh mình. Với kinh nghiệm của bản thân, những lời khuyên tiền bạc của bạn cũng rất đáng giá đối với họ.

Tuổi Mão

Được Lục Hợp cục che chở, người tuổi Mão có một ngày hanh thông, tài lộc dồi dào đổ về túi. Dù là người theo nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập cho mình, kiếm không ít tiền bạc. Nhờ vậy bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mà mình thích.

Vào đúng 17h 30 phút ngày 13/3, khó khăn là điểm báo cơ hội phát tài: Cơ hội vàng xuất hiện, chính thức nhận phước lành từ ơn trên, làm gì cũng gặp được nhiều may mắn  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế Mão là con giáp rất có năng lực làm giàu. Nhờ khả năng tính toán đâu ra đấy nên bạn có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức. Với người làm công sở, sau thời điểm này là lúc thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại ngó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Vào đúng 17h 30 phút ngày 13/3, khó khăn là điểm báo cơ hội phát tài: Cơ hội vàng xuất hiện, chính thức nhận phước lành từ ơn trên, làm gì cũng gặp được nhiều may mắn  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Qua đêm nay, Trời cho 3 con giáp kiếm tiền dễ như chơi: Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tài khí ngút trời

Qua đêm nay, Trời cho 3 con giáp kiếm tiền dễ như chơi: Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tài khí ngút trời

Trong ngày này, 3 con giáp sau sẽ rất may mắn nhờ có Tứ Hợp xuất hiện, Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí.

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