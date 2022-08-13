Vào đúng 16h30 ngày 13/8, 3 con giáp được Cụ Tổ báo tin trúng đậm, lộc về túi mà tiền về tay, giàu sang bất ngờ, cả đời phú quý

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 06:06

3 con giáp dưới đây bất ngờ trúng đậm, như ý cát tường, tiền bạc dồi dài, vạn sự phát tài.

Tuổi Thìn

Vận thế của người tuổi Thìn đang có sự thay đổi tích cực. Đúng 16h30 hôm nay, mọi vấn đề trong cuộc sống của tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên công việc có thêm bước tiến mới, lợi nhuận thu về ào ào.

Đặc biệt trong thời điểm này, vận trình của Thìn sẽ thuận lợi tới mức con giáp này phải bất ngờ. Những chú Rồng sẽ trở thành con giáp vượng vận khi thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, bên cạnh đó cũng có không ít cơ hội từ những khoản khác nữa.

Con giáp tuổi Thìn sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc nhận về ngày càng nhiều, Thìn sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

 

Vào đúng 16h30 ngày 13/8, 3 con giáp được Cụ Tổ báo tin trúng đậm, lộc về túi mà tiền về tay, giàu sang bất ngờ, cả đời phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng vào 16h30 hôm nay, tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc hanh thông hơn trước đó rất nhiều. Khi có cơ hội đến, tuổi Dậu hãy nhanh tay chớp lấy, đừng chần chừa kẻo tuột mất "kèo thơm".

Theo tử vi, trong thời điểm này những người tuổi Dậu sẽ rất may mắn khi được Thần Tài trợ giúp. Không chỉ buôn may bán đắt mà con giáp này còn vượng vận quý nhân. Cuộc sống hay công việc của con giáp này thường gặp nhiều may mắn, không cần phải lo lắng nhiều, tài lộc và tiền của tương đối dồi dào.

Cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Dậu trong thời điểm này. Con giáp tuổi Dậu làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc.

Vào đúng 16h30 ngày 13/8, 3 con giáp được Cụ Tổ báo tin trúng đậm, lộc về túi mà tiền về tay, giàu sang bất ngờ, cả đời phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng, đúng 16h30 hôm nay, vận trình quý nhân của tuổi Hợi thịnh phát công với cát tinh soi chiếu nên bản mệnh có cơ hội kiếm bộn tiền. Tuổi Hợi cũng có thể dễ dàng tích lũy tiến của cho cuộc sống tương lai. Con giáp này cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Người tuổi Hợi gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, Hợi nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Hợi làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi.

Được Thần Phật che chở, có thể hóa hung thành cát, có căn số phú quý. Nếu có cơ hội đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì Hợi nên chủ động nắm bắt. Những chú Lợn sẽ được quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn cũng ngay lập tức có người xuất hiện trợ giúp.

Vào đúng 16h30 ngày 13/8, 3 con giáp được Cụ Tổ báo tin trúng đậm, lộc về túi mà tiền về tay, giàu sang bất ngờ, cả đời phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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