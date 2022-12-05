Vào 9h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài': Vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to  

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 15:57

Trong khung giờ này, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tài lộc tăng cao, gia đình hạnh phúc. Từ nay cuộc sống an nhà, tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến.

 

Tuổi Dần

Chính Tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Dần trong tháng mới nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh lúc này. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có thể hợp tác ăn ý và kiếm lời gấp bội.

Vào 9h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài': Vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén và hoạt bát. Trong cách đối xử với mọi người, họ luôn thân thiện, cởi mở và nhân hậu. Họ rộng lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi có khả năng. Chính bởi vậy mà người tuổi này thường có nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt đời.

Vào 9h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài': Vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Tý phúc lộc dư dả trong đời, dù là trong sự nghiệp hay cuộc sống đều thuận lợi suôn sẻ. Khi gặp khó khăn trở ngại, họ dễ có quý nhân không tiếc công sức giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Người tuổi này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống hứa hẹn sung túc đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, giản dị và rất có ý thức phát triển. Họ có thái độ sống tích cực, không bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù cơ hội chiến thắng là mong manh, họ vẫn sẽ kiên trì và nỗ lực đến cùng, làm việc chăm chỉ không ca thán.

Vào 9h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài': Vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người này không ngại khó ngại khổ. Mùa hè này, nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Sửu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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