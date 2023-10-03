Vào 3 ngày giữa tuần (từ 4/10 - 6/10), 3 con giáp như cỗ máy in tiền, thu bạc tỷ trong tay, không thành Rồng cũng là Phượng

Tâm linh - Tử vi 03/10/2023 08:23

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp có tên dưới đây sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế. Họ sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài nên dễ làm nên chuyện lớn.

Tuổi Tị

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Họ may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Bù lại cho những gian nan suốt thời gian qua, trong 3 ngày giữa tuần, tuổi Tị sẽ phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Thế mạnh của con giáp này chính là sự nỗ lực bền bỉ và khát khao chinh phục đỉnh cao ít ai có được. Khó khăn với họ chỉ là nhất thời, trí tuệ và sự mưu lược sẽ luôn chỉ đường cho họ đi tới thành công nhanh nhất.

Vào 3 ngày giữa tuần (từ 4/10 - 6/10), 3 con giáp như cỗ máy in tiền, thu bạc tỷ trong tay, không thành Rồng cũng là Phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược. Đứng trước bất cứ thử thách hoặc nhiệm vụ “khó nhằn”, họ không bao giờ từ chối hay lùi bước. May mắn là trời ban cho họ rất vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được hỗ trợ, cứu giúp kịp thời.

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày giữa tuần, người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách. Những tháng ngày “phất lên như diều gặp gió” sẽ không còn xa xôi nữa, đúng như cách nói “khổ tận, cam lai”, thu bạc vàng về tay không ngớt.

Vào 3 ngày giữa tuần (từ 4/10 - 6/10), 3 con giáp như cỗ máy in tiền, thu bạc tỷ trong tay, không thành Rồng cũng là Phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc trong 3 ngày giữa tuần thì không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, mạnh mẽ vững gan bền chí và không bao giờ ngại khó ngại khổ.

Bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.

Vào 3 ngày giữa tuần (từ 4/10 - 6/10), 3 con giáp như cỗ máy in tiền, thu bạc tỷ trong tay, không thành Rồng cũng là Phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh RỰC LỬA, cuộc sống dư dả, sung túc như ý, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch.

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