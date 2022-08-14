Vào 2 ngày đầu tuần (15/8 - 16/8), đầu tuần hỷ sự lâm môn, 3 con giáp đặc biệt may mắn, tài vận xung thiên, ra đường gặp được lộc lớn, tiền về ngập tài khoản

Con giáp tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu trong thời gian này. Trong con đường sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ, có cơ hội thăng tiến tăng lương tăng bổng.

Tuổi Sửu có bản tính thật thà, chăm chỉ, kiên trì. Con giáp này còn có nhân duyên tốt, luôn được mọi người giúp đỡ. Tử vi dự báo, vào 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Sửu gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, có cơ hội phát tài. Vận quý nhân của tuổi Sửu tương đối vượng, luôn có người giúp đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn.

Tuổi Hợi vốn thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực, cố gắng để tạo dựng cuộc sống thành công. Vào 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều bước tiến bất ngờ trong sự nghiệp. Mọi chuyện dường như đang giậm chân tại chỗ thì sẽ có tiến triển tốt, thoát khỏi bế tắc. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Sửu tạo nên thế cục Thủy sinh Mộc. Khi đại vận đến, vận khí lập tức tăng lên, người tuổi Sửu dễ thăng chức trở thành người dư dả, điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ.

Về tài chính thời điểm này, bản mệnh sẽ càng cảm nhận được sự khác biệt khi vận khí tốt, có nhiều cơ hội chuyển vận giàu có trông thấy. Đây sẽ là lúc con giáp này gặp may mắn nhiều hơn hẳn những con giáp khác.

Người tuổi Hợi như đón một cuộc sống mới, tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền, nhất định làm ăn phát tài, gia đình vượng phát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, tài giỏi, thích tìm tòi, học hỏi để gây dựng cuộc sống như mong muốn. Vào 2 ngày đầu tuần, vận may và những thách thức song hành trong cuộc sống của tuổi Mùi . Nếu biết nắm bắt và hành động cẩn trọng trong mọi việc, con giáp này có thể vượt qua khó khăn, tích lũy của cải, tạo dựng cuộc sống dư dả.

Theo tử vi trong thời điểm này người tuổi Mùi chưa thực sự có nhiều biến chuyển trong vận trình, tài lộc của người tuổi Mùi sẽ nở rộ trông thấy, mọi việc sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ hanh thông như ý. Người tuổi Mùi sẽ có những khoản hậu đãi về tiền bạc vô cùng lớn khiến bạn có thể mua sắm được nhiều món hàng quan trọng mơ ước từ đã lâu.

Mùi sẽ gặp nhiều may mắn và xui xẻo qua đi, mở ra những cơ hội mới, tiền tài sẽ đến với người tuổi Mùi khiến con giáp này trở nên thành công trong cuộc sống, sự nghiệp ngập tràn niềm vui.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.