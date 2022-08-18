Vào 16 giờ chiều mai (19/8), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc'

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 08:55

Vào 16 giờ chiều mai (19/8), 3 con giáp gặp được quý nhân, may mắn đổi vận, làm gì cũng thành công viên mãn, luôn có người trợ giúp mỗi khi khó khăn.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người Tỵ thông minh, lanh lợi, không chịu khuất phục trước những khó khăn thử thách. Theo các chuyên gia phong thủy, bắt đầu từ 4 giờ chiều mai, những người tuổi Tỵ sẽ có vận mệnh thay đổi bất ngờ. Trong sự nghiệp hoặc kinh doanh làm ăn, Tỵ sẽ gặp người cao quý giúp đỡ, thành công vang dội.

Tóm lại, vận mệnh Tỵ trước sau gì cũng viên mãn đủ đầy, chỉ có giàu trở lên và không phải lo lắng. Tử vi có lời khuyên dành cho những người tuổi Tỵ là hãy nắm bắt thật tốt cơ hội đến với mình. Đứng trước mỗi thử thách, hãy tìm ra cơ hội để phát triển mình trong đó. Đừng bao giờ tham lam hay quá dễ dàng đặt lòng tin vào người khác.

Vào 16 giờ chiều mai (19/8), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc' - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, bắt đầu từ 4 giờ chiều mai, những người tuổi Tỵ sẽ có vận mệnh thay đổi bất ngờ. Trong sự nghiệp hoặc kinh doanh làm ăn, Tỵ sẽ gặp người cao quý giúp đỡ, thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người tài giỏi, khôn khéo, hòa đồng với mọi người. Con giáp này là một trong những con giáp có khí chất tốt nhất trong số 12 con giáp. Con giáp này giỏi tính toán.  

Vào 16 giờ chiều mai (19/8), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc' - Ảnh 2
 Bản mệnh được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 16 giờ ngày 19/8, con giáp tuổi Thân đón đầu vận may. Bản mệnh được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc. Điều này sẽ giúp Thân nhận được ấn tượng tốt từ cấp trên.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có những bước tiến mới trong công việc. Người tuổi Thân cần nghiêm túc hơn trong công việc, đừng dùng chiêu trò kẻo làm mất lòng tin nơi đối tác. Thời gian tới, người tuổi Thân làm ăn phát đạt, có cuộc sống sung túc như mong đợi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, can đảm kiên cường trong cuộc sống. những người tuổi Dậu cũng rất giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc. Dù là trong tình yêu hay sự nghiệp thì con giáp tuổi Dậu cũng không thể dễ dàng dừng bước. 

Vào 16 giờ chiều mai (19/8), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc' - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ thứ Sáu tuần này, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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