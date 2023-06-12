Vào 10 ngày nữa, cát tinh soi chiếu, phúc khí tề tụ: Các con giáp này được hưởng lộc trời, mọi sự như ý, cuộc sống hạnh phúc, ấm no

Vào 10 ngày nữa, tài lộc của người tuổi Thân cũng tốt nhưng trọng tâm của họ là cải thiện vận trình sự nghiệp. Người tuổi Thân thể hiện rất tốt trong công việc, được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao nên có nhiều cơ hội và phát triển hơn. Đồng thời, tài lộc và thu nhập của người tuổi Thân cũng sẽ tăng theo sự nghiệp phát triển, có thể nói họ đạt được cả về sự nghiệp lẫn của cải. Vì vậy, người tuổi Thân cũng được cho là sẽ phát tài phát lộc vào nửa cuối năm, tài lộc tứ phương, vượng phát.

Nhìn chung vào 10 ngày nữa, 4 con giáp trên được kỳ vọng sẽ gặt hái được điều gì đó trong cả sự nghiệp lẫn tiền tài, tài lộc vượng phát tứ phương. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vận may chỉ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống, và điều quan trọng là tạo ra một cuộc sống tươi đẹp thông qua những nỗ lực không ngừng của chính bạn.

Vào 10 ngày nữa, vận trình của tuổi Dậu có thể nói là xoay chuyển khá nhiều. Thần May Mắn đã che chở cho những chú Gà đường tài lộc vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Các nguồn thu nhập chính và phụ đều gia tăng, quý nhân giúp bạn thu về số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên cuối tuần bạn vẫn nên giảm bớt các khoản chi tiêu mua sắm không cần thiết để tránh thâm hụt vào khoản tiền tiết kiệm trước đó.

Công danh sự nghiệp khá ổn định. Bạn giữ vững được phong độ làm việc, tập trung khi cần thiết và cũng không quên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đối tác, nhờ đó công việc khá trôi chảy. Bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình sẽ sớm nhận được sự ưu ái và cất nhắc của cấp trên.

Có thể thấy thời điểm này, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như ý con giáp này, hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Dậu.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên vào 10 ngày nữa, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.