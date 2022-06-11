VẬN XUI gọi tên 3 con giáp vướng hạn TAM TAI, cần hạn chế NHẢY VIỆC, sức khoẻ SỤT GIẢM và CẨN TRỌNG cảnh giác TIỂU NHÂN

Tâm linh - Tử vi 11/06/2022 06:09

Năm 2022, các con giáp sau sẽ vướng vào hạn tam tai khiến cho bản thân gặp phải vận rủi liên miên. Cùng điểm xem những con giáp nào để cẩn thận hơn trong năm Nhâm Dần này nhé!

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý làm công ăn lương chưa gặp quá nhiều trắc trở trong thời gian tới. Mọi việc vẫn được duy trì đều đặn như khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, nửa cuối năm có dấu hiệu thuận lợi hơn nửa đầu năm. Nếu chăm chỉ thì vẫn gặt hái được thành công nhất định.

Những người làm ăn, làm chủ gặp khá nhiều biến động, thử thách xuất hiện nhiều hơn đòi hỏi bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tốt nhất, tuổi Tý nên duy trì những gì đang có, hạn chế đầu tư mạo hiểm hay vội vàng mở rộng quy mô kinh doanh.

VẬN XUI gọi tên 3 con giáp vướng hạn TAM TAI, cần hạn chế NHẢY VIỆC, sức khoẻ SỤT GIẢM và CẨN TRỌNG cảnh giác TIỂU NHÂN - Ảnh 1
Sức khỏe của tuổi Tý có dấu hiệu giảm sút so với thời gian trước. Bản mệnh thường gặp các vấn đề về tâm lý do suy nghĩ quá nhiều, dễ dẫn tới tình trạng mệt mỏi, chán nản, đau nửa đầu…

Thời điểm cuối năm 2022, bảnh mệnh dễ gặp họa huyết quang vì thế khi tham gia giao thông hay vận hành máy móc đều phải cẩn trọng. Về phương diện tình cảm, người độc thân lận đận, khó tìm được người tâm đầu ý hợp. Bản mệnh dù có người quan tâm nhưng chuyện không đi đến đâu. Người đã có gia đình thì thường xuyên gặp bất hòa, thậm chí còn tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần nên trong năm nay, họ sẽ dễ có những xáo trộn về mặt cảm xúc cũng như gặp phải những thách thức trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, nếu không cẩn thận, họ sẽ còn có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt, hao tiền tốn của.

Do đó, để tránh những chuyện không hay, tuổi Dần được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, không đưa ra những quyết định vội vàng, liều lĩnh. Ngoài ra, họ cũng nên cố gắng tránh gây mâu thuẫn, năng làm việc tốt hay tham gia các sự kiện vui như đám cưới, sinh nhật để tăng cường những nguồn năng lượng tích cực xung quanh mình.

VẬN XUI gọi tên 3 con giáp vướng hạn TAM TAI, cần hạn chế NHẢY VIỆC, sức khoẻ SỤT GIẢM và CẨN TRỌNG cảnh giác TIỂU NHÂN - Ảnh 2

Do đó, để tránh những chuyện không hay, tuổi Dần được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, không đưa ra những quyết định vội vàng, liều lĩnh.

Tuổi Thân

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

TOP 3 con giáp LƯỜI CHẢY THÂY nhưng vẫn giàu Ú Ụ khiến ai nhìn cũng ĐỎ MẮT ghen tỵ

TOP 3 con giáp LƯỜI CHẢY THÂY nhưng vẫn giàu Ú Ụ khiến ai nhìn cũng ĐỎ MẮT ghen tỵ

Không phải lao động nhiều thậm chí còn mãi chơi nhưng 3 con giáp này luôn sở hữu tài sản kếch xù nhờ sự may mắn vốn có, chớ có ngạo mạn mà coi thường.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp con giáp nhâm dần con giáp vận xui

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 41 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10