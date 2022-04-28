Vận trình tài lộc tháng 5/2022 của 12 con giáp: rực cháy, bùng nổ và phì nhiêu, Sửu-Dần thu nhập khởi sắc, Thìn-Tỵ tiền vượt mức mong muốn

Người làm công ăn lương, bạn nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, khắc phục khó khăn mới mong tránh được sai sót, gây hao tài tốn của.

Xem tài lộc 12 con giáp tháng 5/2022 thấy rằng tài tộc của người tuổi Tý không quá khả quan trong tháng này, bởi nguồn thu chính không có nhiều biến động, trong khi đó nguồn thu phụ cũng không khởi sắc, thậm chút còn thụt lùi.

Với người làm ăn, tinh thần thiếu tỉnh táo khiến bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm trong việc đầu tư kinh doanh. Thời gian này tốt nhất là nên bảo toàn số tiền đang có chứ đừng ham đầu tư, nếu thấy không ổn thì thu vốn về ngay chứ đừng có tâm lý gỡ gạc.

Đặc biệt, con giáp này nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen và đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Khi vận khí đang nhiều hung hiểm như này, bạn cẩn thận vẫn hơn, kẻo nguy cơ rỗng túi khá cao.

Tài lộc của tuổi Sửu

Tháng 5/2022, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có những khởi sắc nhất định. Bên cạnh nguồn thu chính ổn định, nguồn thu phụ cũng có cơ hội tăng tiến nhanh chóng.

Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu phát triển, đáng để duy trì và phấn đấu.

Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ.

Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có.

Tài lộc của tuổi Dần

Công việc tiến triển tốt mang tới cho người tuổi Dần nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên do vận khí bất ổn nên tài lộc vẫn có sự thăng trầm, được có thể nhiều mà mất cũng không ít. Vì thế, các kế hoạch sử dụng tiền đều cần được tính toán cẩn thận kẻo nguy cơ mất trắng luôn hiện hữu.

Tình hình kinh doanh buôn bán vẫn thu lợi đều đặn, thu nhập của bạn được đảm bảo. Tuy nhiên thời điểm này không thích hợp cho các kế hoạch mạo hiểm, tốt nhất bạn đang làm tốt việc gì thì cứ tiếp tục tiến hành, đừng tham lam ôm đồm những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm.

Trong tháng vẫn có dấu hiệu kẻ tiểu nhân quấy phá vì ghen tị, đố kị với tài năng và thành quả bạn có. Do vậy, người tuổi Dần cần hành xử thận trọng, tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của.

Vấn đề chi tiêu cũng cần được xem xét cẩn thận. Dù bạn có khả năng kiếm tiền, cũng hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu nhưng nếu chi tiêu không hợp lý thì vẫn sẽ bị thâm hụt một khoản không nhỏ.

Tài lộc của tuổi Mão

Theo tử vi tài lộc 12 con giáp tháng 5/2022, công việc ổn định giúp kinh tế của người tuổi Mão thêm phần vững vàng, người làm công ăn lương tạm hài lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên nếu muốn thêm phần dư dả thì bạn cần cố gắng hơn nữa.

Người kinh doanh, buôn bán càng xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này. Vì thế, trong bất cứ trường hợp nào, hãy luôn giữ tinh thần mạnh dạn và chủ động hơn nữa.

Điểm cần lưu ý trong tháng 5 này là các chi phí phát sinh khá nhiều, nếu bạn không tính toán kỹ càng thì rất dễ bị thâm hụt hoặc mất cân đối tài chính. Hãy tiết chế thói quen mua sắm, chỉ mua những gì cần thiết để tránh lãng phí nhé.

Ngoài ra, nếu phát sinh tình huống cho người khác vay mượn tiền bạc, bạn cần “chọn mặt gửi vàng” kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, tiền ra khỏi túi là không thể thu hồi được.

Tài lộc của tuổi Thìn

Tháng 5 này, các khoản thu nhập của người tuổi Thìn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư.

Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ.

Hơn nữa, bạn còn dễ gặp được quý nhân. Đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn triển vọng.

Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới.

Bên cạnh đó, nếu muốn có cuộc sống dư dả, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính, bởi con giáp này dù có năng lực kiếm tiền song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều.

Tài lộc của tuổi Tị

Tuổi Tị cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn cải thiện thu nhập đạt mức bản thân mong muốn.

Thời điểm vận khí chưa thực sự vượng, bạn chớ nên ôm tâm lý dựa vào vận may hay mong một ai đó giúp mình. Hãy luôn cố gắng không ngừng bằng chính bản lĩnh của mình, đó mới là cách kiếm tiền và làm giàu bền vững nhất.

Trên thực tế, kinh doanh, buôn bán vẫn túc tắc có khoản thu về, làm ăn phải tính đường dài nên bạn đừng quá nóng vội. Khi quan hệ xã giao thuận lợi, bạn có thể tìm kiếm các mối làm ăn thích hợp.

Trong tháng có thể xuất hiện giao dịch hoặc đầu tư, buôn bán vượt ngoài tính toán của bạn, bạn cần giữ vững tâm lý, bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc.

Việc của mình do chính bản thân quyết định, có thể tham khảo một số ý kiến tư vấn, lời khuyên về tài chính của bạn bè, nhưng cái chính bạn sẽ là người chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tài lộc của tuổi Ngọ

Xem tài lộc 12 con giáp tháng 5/2022 thấy rằng tiền bạc không còn là vấn đề khiến người tuổi Ngọ phải bận tâm lo nghĩ thời điểm này do các nguồn thu đều tăng tiến nhanh chóng.

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo với những số liệu và lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn đã vốn thông minh, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn với bạn nếu có sẵn cơ hội.

Vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng nên bạn cần chớp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh, áp dụng các biện pháp marketing, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được.

Tài lộc của tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi có xu hướng tăng dần chứ không phải phất lên ngay sau một đêm. Bạn biết rằng mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, như vậy thì tỷ lệ thành công mới cao hơn.

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, dù bạn bận rộn hơn hẳn song bù lại túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Nếu muốn tăng nguồn thu nhập chính, hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng đã rủng rỉnh. Hãy hạn chế việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, với độ mạo hiểm và rủi ro cao.

Làm giàu cần quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng, bạn có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân, song đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục.

Tài lộc của tuổi Thân

Người tuổi Thân làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận, nhờ thế mà không phải lo rơi vào cảnh túng thiếu.

Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán được tiếp xúc với một vài mối làm ăn khá “hời”. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng.

Tuy nhiên, hung tinh ám tàng cũng nhắc nhở Thân cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi tiến hành, bạn cần dành nhiều thời gian tìm hiểu biến động của thị trường, đối tác hợp tác làm ăn…

Bên cạnh đó bạn cũng cần lưu ý, tiền bạc kiếm được tuy nhiều, nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, bạn sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài.

Tài lộc của tuổi Dậu

Trong tháng 5 dương lịch, người tuổi Dậu làm công việc cố định có thu nhập ổn định, nếu làm thêm nghề tay trái thì nguồn thu sẽ dồi dào hơn.

Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ có một tháng khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thời điểm này thích hợp để khởi nghiệp hay mở rộng quy mô kinh doanh, bản mệnh có thể cân nhắc để không bỏ lỡ thời cơ. Có những lúc bạn cần liều lĩnh một chút.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bản mệnh bất chấp tất cả để kiếm tiền mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Nếu không cẩn thận, bạn vẫn có thể vướng phải tranh chấp kinh doanh, giấy tờ nhập nhằng, mua bán hay hợp tác gặp người tráo trở... thậm chí tình huống nguy cấp còn có thể vướng họa lao tù.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng cả việc tiết kiệm, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Nếu tuổi Dậu không giỏi trong khâu quản lý tài chính, có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy làm “tay hòm chìa khóa” giúp.

Tài lộc của tuổi Tuất

Dù công việc gặp đôi chút trục trặc nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của người tuổi Tuất. Người làm công ăn lương có thể tạm hài lòng với thu nhập đều đặn hàng tháng của mình.

Tình hình kinh doanh, buôn bán lại khá khả quan. Tuy tài lộc có lúc lên xuống bất ổn, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng quá nhiều.

Trong khoảng thời gian này, bản mệnh có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận tính toán từng đường đi nước bước để hạn chế rủi ro. Muốn kiếm tiền ổn định, bạn nên bắt tay vào những hạng mục đã có nền tảng vững chắc.

Hơn nữa, chi phí phát sinh nhiều, kế hoạch tích lũy cũng bị cản trở, bạn cần để tâm hơn tới việc cân đối thu chi, nghiêm túc thực hiện dự định tiết kiệm.

Tài lộc của tuổi Hợi

Tháng 5 là thời điểm tài lộc của người tuổi Hợi suy giảm mạnh. Với người làm công việc cố định, công việc bất ổn kéo theo thu nhập trong tháng bấp bênh. Thậm chí nếu không đủ tập trung, bạn có thể sẽ gây ra sai sót buộc phải bỏ tiền túi để khắc phục hậu quả hay bồi thường thiệt hại.

Việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này cũng không ổn định, khó tụ tài. Lúc này bạn chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới.

Những suy nghĩ làm giàu bất chấp cũng nên được loại bỏ, chớ nên nghe lời dụ dỗ của người khác mà đâm đầu mù quáng kẻo vướng họa lao ngục hoặc trở thành thế thân cho kẻ khác.

Thêm vào đó, bạn cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình kẻo người chịu thiệt là chính bạn.

Thời điểm này bạn cũng nên đề phòng bị mất cắp, trộm cướp. Đồ đạc có giá trị nên được bảo quản cẩn thận, nhất là khi đến nơi đông người, chớ nên hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ gian dòm ngó và trộm mất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.