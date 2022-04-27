Tiền bạc: Bản thân các khoản đầu tư của Bạch Dương cũng tiềm tàng nguy hiểm nên vận tài chính sẽ không được tốt. Bạch Dương dường như không có khả năng đánh giá tỷ lệ rủi ro trong kế hoạch tài chính của mình.

Công việc: Bạn làm việc dựa rất nhiều vào trực giác nên thường làm mọi việc theo cảm tính. Nhưng mặt khác Bạch Dương cũng khá linh động và chỉ đôi khi để cảm xúc chen vào công việc.

Sức khỏe: Bạch Dương cần tránh những nơi có xung đột, tiềm tàng mâu thuẫn, như vậy sức khỏe tinh thần của bạn mới không xấu đi.

Cung Kim Ngưu

Công việc: Bạn là người tham vọng trong công việc. Đoạn quá cảnh này khiến Kim Ngưu hiếm khi có khoảng thời gian bình lặng. Tất cả những điều thú vị sẽ kích thích bạn vươn tới thành công.

Tiền bạc: Cảm xúc thất thường khiến vận tài chính của Kim Ngưu không hề có lợi. Kim Ngưu có ham muốn, có quyết tâm kiếm tiền nhưng lại dễ bị cảm xúc ảnh hưởng mà bỏ cuộc giữa đường.

Sức khỏe: Bạn nên dùng nhiều loại thực phẩm tốt cho mắt vừa bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tránh lối sống công nghiệp hóa và đồ ăn nhanh bên ngoài, nếu không bệnh về mắt sẽ thực sự tìm đến bạn.

Cung Song Tử

Công việc: Tính cách của Song Tử trở nên xấu hơn, hay cáu và gây hấn với mọi người. Nếu bạn có thể chuyển thứ cảm xúc mãnh liệt này vào hành động thì sự nghiệp, học tập mới có thể chuyển tốt.

Tiền bạc: Mong muốn trở nên giàu có khiến Song Tử muốn thực hiện mọi kế hoạch tài chính mình có. Nên bạn không cảnh giác trước những hậu quả tổn thất tài chính có thể xảy ra.

Sức khỏe: Món ăn Dương sẽ làm ấm người, tăng cường sức đề kháng. Song Tử sống có kỷ luật và tươi vui hơn. Món ăn thịnh dương chính là thịt đỏ, trứng … Nhưng nếu ăn quá mặn sẽ khiến bạn trở nên cực đoan và ích kỷ đó!

Cung Cự Giải

Công việc: Mặt Trăng lục hợp sao Hỏa đem tới cảm xúc mãnh liệt trong tâm hồn. Tuy vậy nó sẽ đem tới cảm xúc cuồng nộ và bộc phát khủng khiếp. Sự nóng tính sẽ khiến vận công việc của Cự Giải gặp thị phi.

Tiền bạc: Bạn là một người chi tiêu ngoan cố và hành sự tùy tiện. Đoạn chiêm tinh này ảnh hưởng sâu sắc đến vận tiền bạc của bạn. Trong mắt người khác, bạn là người chi tiêu rất nhiều mà không biết kiểm soát.

Sức khỏe: Hôm nay Cự Giải nên vận động nhẹ nhàng và thường xuyên những chỗ như chân tay, bắp tay, bắp chân. Nó sẽ giúp bơm chất lỏng thừa trở lại trái tim, đồng thời cũng cải thiện sức đề kháng cho bạn.

Cung Sư Tử

Công việc: Tính cách của Sư Tử trở nên xấu hơn, hay cáu và gây hấn với mọi người. Nếu bạn có thể chuyển thứ cảm xúc mãnh liệt này vào hành động thì sự nghiệp, học tập mới có thể chuyển tốt.

Tiền bạc: Góc lục hợp này khiến Sư Tử dễ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp, tình yêu cùng sự sáng tạo. Nên bạn chi tiêu khá nhiều cho phong cách hưởng thụ cái đẹp này. Bạn nên học cách làm việc và chi tiêu hợp lý hơn trong thời gian này.

Sức khỏe: Bạn nên dùng nhiều loại thực phẩm tốt cho mắt vừa bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tránh lối sống công nghiệp hóa và đồ ăn nhanh bên ngoài, nếu không bệnh về mắt sẽ thực sự tìm đến bạn.

Cung Xử Nữ

Công việc: Bạn làm việc dựa rất nhiều vào trực giác nên thường làm mọi việc theo cảm tính. Nhưng mặt khác Xử Nữ cũng khá linh động và chỉ đôi khi để cảm xúc chen vào công việc.

Tiền bạc: Cảm xúc thất thường khiến vận tài chính của Xử Nữ không hề có lợi. Xử Nữ có ham muốn, có quyết tâm kiếm tiền nhưng lại dễ bị cảm xúc ảnh hưởng mà bỏ cuộc giữa đường.

Sức khỏe: Mặt Trăng nhắc nhở Xử Nữ nên tránh môi trường có nhiệt độ cực đoan, không nên tắm nước quá nóng hay ngồi điều hòa quá lạnh.

Cung Thiên Bình

Công việc: Bạn là người tham vọng trong công việc. Đoạn quá cảnh này khiến Thiên Bình hiếm khi có khoảng thời gian bình lặng. Tất cả những điều thú vị sẽ kích thích bạn vươn tới thành công.

Tiền bạc: Ảnh hưởng từ Mặt Trăng lục hợp Sao Hỏa sẽ gây ra một ngày bất lợi về tài vận. Thiên Bình dễ nổi cáu, hay giận hờn; làm việc hay học hành đều tỏ ra cứng đầu và cố chấp. Bạn không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai, chi tiêu quá đà.

Sức khỏe: Mặt Trăng nhắc nhở Thiên Bình nên tránh môi trường có nhiệt độ cực đoan, không nên tắm nước quá nóng hay ngồi điều hòa quá lạnh.

Cung Bọ Cạp

Công việc: Bạn khá chủ động trong công việc. Bạn là người rõ ràng về tính độc lập khi làm việc. Bọ Cạp quyết đoán hơn, dứt khoát trong mọi quyết định nên không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thăng tiến tốt.

Tiền bạc: Mặc dù đoạn quá cảnh này khiến Bọ Cạp độc lập tài chính hơn, nhưng nó lại khiến bạn khó bứt ra khỏi môi trường làm việc quen thuộc. Khiến tài vận và học hành đều bị ỳ trệ.

Sức khỏe: Bạn nên dùng nhiều loại thực phẩm tốt cho mắt vừa bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tránh lối sống công nghiệp hóa và đồ ăn nhanh bên ngoài, nếu không bệnh về mắt sẽ thực sự tìm đến bạn.

Cung Nhân Mã

Công việc: Bạn khá tự chủ trong công việc. Những Nhân Mã có Mặt Trăng lục hợp Sao Hỏa hành sự khá độc lập. Bạn quyết đoán, dứt khoát sự nghiệp có chiều hướng thăng tiến khả quan.

Tiền bạc: Đôi khi, Mặt Trăng này biến mọi thứ trở nên khả thi, bởi vì Mặt Trăng sao Hỏa có khả năng sáng tạo và tài năng suy nghĩ. Bạn có tư duy mạnh mẽ của thường có thể biến ý tưởng thành tiền hoặc tài sản.

Sức khỏe: Nhân Mã biết không tức giận là một trong những cảm xúc tiêu cực do Mặt Trăng ảnh hưởng gây hại nhiều hơn lợi. Nên bạn không nên chen ngang vào bất cứ cuộc tranh luận nào, như vậy sức khỏe tinh thần của bạn mới không xấu đi.

Cung Ma Kết

Công việc: Ma Kết cũng coi trọng cái tôi hơn, biết tuân thủ cách làm việc của mình. Trong mắt mọi người bạn là người ngang bướng nhưng cũng rất được việc.!

Tiền bạc: Góc lục hợp này khiến Ma Kết dễ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp, tình yêu cùng sự sáng tạo. Nên bạn chi tiêu khá nhiều cho phong cách hưởng thụ cái đẹp này. Bạn nên học cách làm việc và chi tiêu hợp lý hơn trong thời gian này.

Mặt sức khỏe hôm nay, Mặt Trăng yêu cầu Ma Kết cần điều chỉnh tinh thần sức khỏe của mình. Tính cách lương thiện và một tâm lý thoải mái sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh

Cung Bảo Bình

Công việc: Bảo Bình có những tài năng xã hội trong tâm trí, những người muốn vượt qua. Sự thôi thúc ý chí sẽ khiến Bảo Bình suy nghĩ và thực thi nghiêm túc hơn, và bạn sẽ mơ ước “chinh phục nhiều thế giới hơn.”

Tiền bạc: Bạn không được may mắn lắm về tiền tài lúc này. Đoạn chiêm tinh này khiến Bảo Bình không quan tâm nhiều đến các vấn đề của tiền bạc, tiêu tiền có phần hoang phí.

Mặt sức khỏe hôm nay, Mặt Trăng yêu cầu Bảo Bình cần điều chỉnh tinh thần sức khỏe của mình. Tính cách lương thiện và một tâm lý thoải mái sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh

Cung Song Ngư

Công việc: Nguồn năng lượng dư thừa sẽ giúp bạn có nhiều hoạt động sáng tạo giúp tạo nhiều thành tích trong công việc hơn. Nhưng Song Ngư cũng cần suy tính cẩn thận, tránh hồ đồ.

Tiền bạc: Bản thân các khoản đầu tư của Song Ngư cũng tiềm tàng nguy hiểm nên vận tài chính sẽ không được tốt. Song Ngư dường như không có khả năng đánh giá tỷ lệ rủi ro trong kế hoạch tài chính của mình.

Mặt sức khỏe hôm nay, Mặt Trăng yêu cầu Song Ngư duy trì một tâm thái tốt. Tính cách lương thiện và một tâm lý thoải mái, không tính toán hay tranh giành sẽ có lợi cho sức khỏe sẽ được cải thiện.

Trên đây là những thông tin về Tử vi ngày 27/4/2022 của 12 cung hoàng đạo. Đừng quên đón đọc thêm cả Tử Vi của 12 cung hoàng đạo tại website và fanpage của Sao Tử Vi nhé. Chúc quý độc giả sẽ có một ngày mới an yên và may mắn!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.