Tử vi tháng 5 của 12 con giáp: Tý gặp được tâm đầu ý hợp, Mão được quý nhân che chở, Ngọ có cát tinh trợ mệnh

Vận trình tài lộc tươi sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ vì vậy chớ nên chủ quan. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kĩ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại.

Tử vi tháng 5/2022 Đông phương của 12 con giáp dự báo tuổi Tý có vận trình tháng mới ổn định, công việc tiến triển đều đều, tốt đẹp. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Mặc dù có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, con giáp này tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực.

Tình hình sức khỏe người tuổi Tý tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể… cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn.

Về đường tình duyên tháng này khá vượng sắc, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Tuổi Tý gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chú đáo.

Tử vi tháng 5/2022 tuổi Sửu

Tử vi tháng 5/2022 cho thấy công việc của tuổi Sửu ngày càng hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp phát triển nhanh chóng và gặt hái nhiều thành công lớn. Con giáp này khẳng định được năng lực của mình. Hơn thế nữa vận quý nhân trong tháng vượng, bản mệnh được giúp đỡ, chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan, lơ là.

Đối với vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc, một phần cũng là nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài ra bản mệnh quyết định đầu tư phù hợp sẽ thu về lợi nhuận cao. Nhưng đừng quá tham lam mà mù quáng, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kĩ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc.

Phương diện tình cảm hài hòa, bản mệnh và người ấy ít khi nảy sinh mâu thuẫn dù thời gian bên nhau không quá nhiều. Tình yêu đôi lứa trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện kết hôn sớm ổn định cuộc sống. Các cặp vợ chồng thấu hiểu nhau nhiều hơn, đôi bên cùng cố gắng, nỗ lực và luôn hướng về nhau. Còn người độc thân đi đâu cũng có vệ tinh xung quanh, được nhiều đối tượng để mắt tới.

Sức khỏe của người tuổi Sửu duy trì ổn định, con giáp này cũng cầnchú ý bảo vệ mắt, ăn uống tăng cường các thực phẩm bổ dưỡng cho mắt, giúp cải thiện thị lực tốt hơn. Công việc bận rộn khó tránh lúc mệt mỏi, đau đầu, suy nhược thần kinh… cần phải nghỉ ngơi hợp lý, nếu có điều kiện có thể lên kế hoạch đi du lịch để xả hơi một chút.

Tử vi tháng 5/2022 tuổi Dần

Theo tử vi hàng tháng 12 con giáp cho biết người tuổi Dần có một tháng nhiều may mắn và thuận lợi ở mọi phương diện. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu cả ngắn và dài hạn. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi thể hiện được năng lực cá nhân lẫn tài dẫn dắt nhóm trong công việc. Trong tháng có thể mưu sự lớn bởi khả năng thành công cao. Tuy nhiên, làm gì cũng phải thận trọng từng chi tiết.

Về phương diện tài lộc vì thế cũng dồi dào, các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Người kinh doanh trong tháng buôn may bán đắt, lợi nhuận gấp bội lần, doanh thu đạt được vượt ngoài dự kiến. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh, để tiền bạc trong túi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên đừng nên mạo hiểm, cần phải dựa trên điều kiện thực tế nếu không muốn tiền mất tật mang nhé.

Chuyện tình cảm của con giáp Tuổi Dần khá lý tưởng. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng khăng khí, mặn nồng sau khi đôi bên cùng nhau trải qua không ít sóng gió, biến cố của cuộc đời. Đời sống vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên. Bản mệnh độc thân được nhiều người để ý, có nhiều sự lựa chọn thế nhưng điều đó lại khiến con giáp này do dự, thiếu quyết đoán.

Đối với tình hình sức khỏe, tuổi Dần chú ý duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao đều đặn, tránh tình trạng tăng cân đột ngột. Thời điểm giao mua, con giáp này cũng dễ mắc những các bệnh như cảm cúm, sốt… Ngoài ra, bản mệnh chú ý trong chuyện đi lại, xe cộ bởi ảnh hưởng của hung tinh có thể gây ra họa huyết quang.

Tử vi tháng 5/2022 tuổi Mão

Bói tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Mão được quý nhân che chở, gặp nhiều may mắn. Nhờ thế mà vận trình công việc diễn ra rất thuận lợi, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Tuy có một chút trở ngại nhưng không quá lớn. Bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, con giáp này vẫn hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa trông rộng hơn.

Tình hình tài chính khởi vượng, mang tới vận may lớn về tài lộc cho tuổi Mão. Người làm công có cơ hội đề suất tăng lương, khả năng được cấp trên chấp thuận rất cao. Bản mệnh kinh doanh mang về lại nhuận lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Do vậy con giáp này hoàn toàn có thể tự tin mưu sự lớn, hưng lưu ý phải biết điểm dừng kẻo tham thì thâm.

Chuyện tình cảm thăng hoa, đời sống hôn nhân hạnh phúc, con giáp này có thể đón tin vui về chuyện con cái. Người độc thân có cơ hội làm quen, mở rộng quan hệ với tài khéo ăn nói của mình, bản mệnh tự tin thể hiện cá tính và lựa chọn nửa kia theo tiêu chuẩn của riêng mình. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng tuổi Mão biết suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều vui vẻ nên dễ dàng hóa giải mọi vấn đề về tình cảm.

Về sức khỏe, thời tiết biến đổi liên tục, khó tránh lúc bị cảm cúm hay ốm vặt. Tuy nhiên, thể trạng mau phục hồi, không phải lo lắng quá nhiều. Theo Baogiadinh.vn Tuổi Mão hết sức lưu ý vấn đề an toàn khi đi lại cũng như trong lao động. Nhất là những ai thường xuyên phải lái xe đường dài hoặc làm các công việc nguy hiểm, chú ý bảo vệ tính mạng của chính mình. Ngoài ra, đề phòng họa huyết quang, cẩn trọng khi sử dụng các đồ vật sắc nhọn, có thể gây chảy máu.

Tử vi tuổi Thìn tháng 5/2022

Tử vi phương Đông dự báo vận trình tháng 5/2022 dương lịch của tuổi Thìn vận trình giảm sút đáng kể. Công việc gặp nhiều trở ngại, khó khăn, áp lực. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi thì đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trục trặc, phải dừng lại vì lí do khách quan nào đó. Bản mệnh không nên ồm đồm quá nhiều việc trong thời gian này để có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng trước đã.

Về phương diện tài chính, do hung tinh hoành hành nên tài lộc của tuổi Thìn kém sắc, khó tránh khỏi tình trạng hao tài phá của. Có tiền trong tay nhưng không giữ được lâu. Mặc dù trong tháng có cát tinh giúp đỡ nhưng các việc chi tiêu phát sinh quá nhiều nên mọi thứ vẫn không cải thiện nhiều. Người kinh doanh, buôn bán nên chú trọng nhiều hơn về chất lượng sản phẩm có như vậy vận trình mứi khởi sắc được.

Chuyện tình cảm gặp nhiều biến cố. Bản mệnh để công việc ảnh hưởng đến tình cảm, khó kiềm chế được bản mà mà dễ nóng nảy, gây ra không ít xung đột khiến người ấy buồn phiền ít nhiều. Những người đã yên bền gia thất cần phải nhẫn nhịn hươn một chút, nếu cứ cố chấp và bướng bỉnh thì tình cảm cũng sẽ rạn nứt. Con giáp này con độc thân nên dành nhiều thời gian gặp gỡ, hèn hò nhiều hơn.

Về phương diện dức khỏe của tuổi Thìn có dấu hiệu đi xuống, tinh thần suy sụp, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa. Hãy thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý các bệnh do ảnh hưởng tâm lý như mất ngủ, ăn uống không ngon miêng, đau dạ dày…

Tử vi tuổi Tị tháng 5/2022

Vận trình người tuổi Tị trong tháng giảm sút, xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới tinh thần. Môi trường làm việc canh tranh quyết liệt, con giáp này cần thận trọng bởi có kẻ tiểu nhân hãm hại, không nên xao lãng hay chủ quan trong thời gian này. Chuyện hợp tác làm ăn không gặp trục trặc ngay khi mới bắt đầu, cần chọn đối tác tốt cả về đạo đức và tiềm lực tài chính.

Tình hình tài chính khó mà như ý khi tiền kiếm được bao nhiêu lại chi tiêu hết, thậm chí còn tiêu lẹm vào cả khoản tiền tích lũy trước đó. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều, lại có điềm báo phá tài. Kinh doanh, buôn bán khá chật vật, cần phải thay đổi cách thức cũ kĩ thì mọi việc mới tiến triển tốt đẹp được. Người làm công tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại bởi khả năng cũng có giới hạn.

Vận đào hoa tháng 9 của tuổi Tị khá vượng, thích hợp cho người độc thân tìm kiếm tình yêu cho riêng mình sau thời gian làm quen, tiếp xúc đối phương. Theo Baogiadinh.vn Các cặp đôi đang yêu có thể tính tới chuyện yên bề gia thất. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng liên tục nảy sinh cãi vã, mâu thuẫn vì không có tiếng nói chung. Hai người nên cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề, chỉ một người nỗ lực thôi là chưa đủ.

Về phương diện dức khỏe tháng này khá ổn định, người ốm nhanh hồi phục, quan trọng là tinh thần thoải mái, lạc quan. Bản mệnh không mắc bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên khó tránh các bệnh vặt theo mùa. Bên cạnh đó, con giáp này chú ý đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã hoặc va chạm xe cộ gây chấn thương, chảy máu.

Tử vi tuổi Ngọ tháng 5/2022

Tuổi Ngọ được quý nhân che chở, vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn cho nên mưu sự dễ thành. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng đề cao quy trình, thứ tự, sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được.

Trong tháng 5/2022 con giáp này được cát tinh trợ mệnh, mang tới nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên người tuổi Ngọ vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển.

Chuyện tình cảm có chuyển biến tích cực, người độc thân vượng đào hoa, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Theo Baogiadinh.vn Mọi thứ đã thuận lợi thì nên nhanh chóng tiến hành. Vợ chồng hóa giải xung đột, bất đồng và hâm nóng tình cảm.

Tình hình dức khỏe tuổi Ngọ duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung do ảnh hưởng cũng ngũ hành. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao. Đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao.

Tử vi tuổi Mùi tháng 5/2022

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo tuổi Mùi đối mặt với nhiều trở ngại ở nhiều phương diện, nhất là công việc. Con giáp này cảm giác làm gì cũng bất thuận, hay là những vấn đề khó khăn từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chuyện hợp tác làm ăn, kinh doanh gặp trục trặc ngay từ bước đầu do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Nếu bĩnh tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, bản mệnh càng nóng vội càng dễ hỏng việc.

Vận trình tài lộc có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thu nhập chính vẫn khá ổn, con giáp này nên tập trung và mở rộng công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, hạn chế rủi ro xảy ra. Tuổi Mùi nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên chi dùng, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn.

Với tính cách cố chấp, bảo thủ của mình con giáp này gây ra nhiều mâu thuẫn, bất đồng trong chuyện tình cảm. Những rắc rối tháng trước chưa được giải quyết, cộng thêm mâu thuẫn mới phát sinh, khiến không khí gia đình ngột ngạt. Người độc thân mải mê phấn đấu và làm giàu nên bỏ lỡ không ít cơ hội yêu đương. Thế nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan, bản mệnh còn nhiều cơ hội khác, chắc chắn sẽ tìm đuộc mối nhân duyên phù hợp với mình.

Sức khỏe người tuổi Mùi xuống dốc, sức đề kháng suy giảm, một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống. Con giáp này cần chú ý cải thiện bằng cả chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Ngoài ra, đề phòng các bệnh lây lan qua đường hô hấp theo mùa như cúm, viêm phế quản… Tốt hơn hết nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kì để sớm chữa trị kịp thời.

Tử vi tháng 5/2022 tuổi Thân

Xem tử vi tháng 5/2022 của người tuổi Thân vận khí chuyển biến khả quan hơn tháng trước. Công việc diễn ra theo đúng kế hoạch, kết quả đạt được cũng rất tốt. Tuy nhiên con giáp này phải vất vả, chạy ngược chạy xuôi nên trong quá trình tiến hành gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Bản mệnh cần phải thực sự quyết tâm mới có thể theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng. Các mối quan hệ đồng nghiệp không được như ý, xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Về phương diện tàilộc không lý tưởng cho lắm, tuổi Thân không gặp may mắn về tiền bạc. Để kiểm được tiền con giáp này cũng rất chật vật mới có được. Có dấu hiệu phá tài nhẹ, bản mệnh cần quản lý tài chính chặt chẽ hơn. Kinh doanh buôn bán khó khăn do sức cạnh tranh mạnh thêm với biến động của thị trường. Kế hoạch đầu tư hay hợp tác làm ăn có thể bị đổ bể. Tuổi Thân sinh con 2022 hay sinh con năm 2022 là tốt nhất?

Chuyện tình cảm vẫn của con giáp này khá lận đận, người độc thân dễ rơi vào cảnh “ngày lắm mối, tối nằm không”, chưa tìm được đối tượng ưng ý. Tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách do mâu thuẫn, tranh cãi liên tiếp xảy ra. Bên cạnh đó có dấu hiệu xuất hiện kẻ thứ ba xen ngang, phá hoại tình cảm lứa đôi. Thay vì hoài nghi, bản mệnh nên nhìn nhận lại bản thân mình, phải chăng tình cảm đã nguội lạnh là nguyên nhân của tất cả điều này.

Đối với sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cú tái phát. Nhất là những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa như đau dạ dày. Ngoài ra người tuổi Thân nên thay đổi việc thức quá khuya và ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Đó là nguyên nhân chính khiến cơ thể con giáp này tích tụ bệnh tật, giảm sức đề kháng.

Tử vi tuổi Dậu tháng 5/2022

Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy tuổi Dậu đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, một khi kiên trì vượt qua, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Con giáp này nên đề phòng bởi có dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, bản mệnh cần hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tiêu cực. Với những ai đang có ý định tìm kiếm công việc sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu.

Vận trình tài lộc có nhiều biến động, lên xuống thất thường theo chiều hướng xấu. Con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng này. Tuổi Dậu vốn giỏi tính toán, khả năng quản lý tài chính không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, bản mệnh lại luôn chủ quan, thiếu tầm nhìn xa trông rộng nên rất dễ mắc sai lầm lớn khiến tiền bạc tiêu tan nhanh chóng.

Vận đào hoa trong tháng vượng vì thế, nhân duyên phơi phới, tình yêu nồng nàn, tốt cho người độc thân tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Các cặp đôi đang yêu có thể tính tới chuyện có thêm bước tiến quan trọng cho tình cảm hiện tại bằng một cái kết hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, điều này lại không hề tốt với những con giáp đã có gia đình. Các mối quan hệ xã giao không rõ ràng khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tình hình sức khỏe người tuổi Dậu có dấu hiệu giảm sút khá rõ rệt, bệnh cũ tái phát, dễ bị ốm vặt, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức. Con giáp này nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán, hay uống đồ uống có cồn… để cải thiện thể chất. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa.

Tử vi tuổi Tuất tháng 5/2022

Người tuổi Tuất bị hung tinh rình rập, đe dọa cho nên vận trình nhiều khó khăn, biến động. Khối lượng công việc ngày càng chồng chất, khó tránh khỏi căng thẳng và áp lực. Trong khi đó, mức lương con giáp này nhận được lại không tương xứng. Vì lẽ đó mà nảy sinh tâm lý chán nản, bất bình, tạo rào cản lớn trên con đường phát triển sự nghiệp. Vạn sự khởi đầu nan, có thể lúc bắt đầu chưa thể thuận lợi, nhưng nếu kiên trì theo đuổi tới cùng thì sẽ đạt được thành công.

Mặc dù công việc có nhiều biến động, nhưng vận trình tài lộc của tuổi Tuất vẫn khá ổn. Con giáp này không phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong tháng, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhẹ. Hãy thận trọng đưa ra những quyết định sáng suốt, bản mệnh sẽ thu về không ít lợi nhuận. Có điều, cần biết điểm dừng, quá tham lam nếu không rất dễ dàng bị lừa gạt.

Dường như con giáp này khá bảo thủ và cố chấp chính vì thế mà cản trở nhân duyên của chính mình, tình cảm lứa đôi gặp trục trặc, tuy nhiên không tới mức tồi tệ. Người độc thân có nhiều mối quan hệ song vẫn chưa tìm nửa kia ưng ý. Mặc dù có khá nhiều người theo đuổi nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn vì cảm giác không ai hiểu được mình. Các cặp vợ chồng liên tục nảy sinh mâu thuẫn, xung đột khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định thường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Vì suy nghĩ nhiều và lao lực nên thể trạng suy nhược, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý đến các vấn đề về da như di ứng, ngứa ngáy, mẩn đỏ…

Tử vi tuổi Hợi tháng 5/2022

Xem tử vi tháng này của tuổi Hợi nói rằng sự nghiệp tiến triển khá hanh thông. Dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần con giáp này quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Nếu bản mệnh có chí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội, biến hiện thực hóa ước mơ khiến ai cũng phải trầm trồ. Tuy nhiên đôi lúc bị cản trở về mặt tâm lý, nảy sinh lười biếng, thụ động trong công việc.

Về phương diện tài chính tuy có khởi sắc nhưng vẫn khá chậm và còn mơ hồ. Dẫu sao con giáp này khá may mắn về vấn đề tiền bạc, không lo túng thiếu. Chi tiêu trong tháng không hề ít, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của tuổi Hợi nên không phải quá bất ngờ. Tình hình buôn bán duy trì ở mức khá, doanh thu không đến nỗi tệ. Bản mệnh cần phải chủ động và xông xáo hơn nữa.

Vận đào hoa vượng sắc, người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy nửa kia cho mình, quan trọng là bản mệnh có muốn điều đó hay không thôi. Tuy nhiên con giáp này đôi khi sống khép mình, không mặn mà lắm với chuyện yêu đương cho nên bỏ lỡ không ít nhân duyên tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa gặp chút trở ngại, nhưng nếu như cùng nhau cố gắng thì không có gì là không thể.

Tình hình sức khỏe khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Chỉ cần người tuổi Hợi chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế ăn hàng, quán không đảm bảo vệ sinh có thể bị ngộ độc. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen luyện tập thể thao đều đặn hơn để kiểm soát tốt cân nặng. Béo phì là nguyên nhân gây ra những biến chứng sức khỏe, vì vậy không được chủ quan.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.