Vận đỏ đúng 3 ngày tới (3/8-5/8/2023), 3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 12:55

3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa vào 3 ngày tới.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông, có thể đạt được mục tiêu của mình. Thêm vào đó, tinh thần tích cực của bạn hẳn sẽ khiến quý nhân chú ý. Đối phương có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn, chỉ ra cho bạn một hướng đi đầy triển vọng.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ không có nhiều biến động trong ngày. Người độc thân muốn tìm một người để thực hiện nhiều dự định cùng nhau. Người đã kết hôn lan tỏa tình yêu thương của mình, từ đó đem lại nguồn cảm hứng cho nhiều người. 

Vận đỏ đúng 3 ngày tới (3/8-5/8/2023), 3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Ngoài ra, thành tựu trong sự nghiệp của bản thân cũng không nên coi thường, thậm chí có thể tăng gấp đôi, sự nghiệp suôn sẻ, quý nhân tứ phương hỗ trợ. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Người độc thân nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ những người khác giới nên bạn sẽ rất nhanh tìm kiếm một người phù hợp với mình. Người đã kết hôn thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau nên mối quan hệ của hai người ngày một gắn kết hơn. 

Vận đỏ đúng 3 ngày tới (3/8-5/8/2023), 3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên "nở rộ", tràn đầy phúc khí, khó ai có thể bì được bạn. Đồng thời, bạn cũng được thần Tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu, từ đó, tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két khiến ai nấy đều phải "ghen tị đỏ mắt".

Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có "người trong mộng", bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn bên nhau.

Vận đỏ đúng 3 ngày tới (3/8-5/8/2023), 3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư 2/8/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh

Tử vi thứ Tư 2/8/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh

Tử vi ngày mới, thứ Tư 2/8/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 59 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'