Vận mệnh an bài: Mẹ 3 tuổi này sinh con trai thì phú quý 3 đời, sinh con gái thì phát tài phát lộc,giỏi giang hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 12:44

Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của những con giáp này được dự báo sẽ thăng hoa không ngừng.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi thiện lương, sống tình cảm, được hưởng nhiều phúc đức. Từ nhỏ, dù không được lớn lên trong giàu sang nhưng họ luôn có cuộc sống tinh thần phong phú. Vì vậy họ lớn lên với tâm hồn và nhân cách rất ấm áp.

Dù trong cuộc sống gặp điều khó khăn gì, họ đều gặp được quý nhân phù trợ. Nhất là sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Hợi càng có nhiều vận may, phúc đức hơn. Sau khi họ sinh con, hai bên gia đình cũng đầy phú quý, con cái ngoan ngoãn giỏi giang. Đây là con giáp sau khi lấy chồng sinh con sẽ hưởng cuộc đời đầy phú quý.

Vận mệnh an bài: Mẹ 3 tuổi này sinh con trai thì phú quý 3 đời, sinh con gái thì phát tài phát lộc,giỏi giang hết phần thiên hạ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đa số là những cô gái xinh đẹp, vô cùng duyên dáng nên đi đâu cũng được đàn ông quý mến. Họ vốn là người khéo ăn khéo nói nên luôn lọt vào mắt của các anh chàng muốn lấy vợ hiền. Mùi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, bố mẹ giàu có, được họ tạo dựng cho cơ nghiệp đồ sồ.

Người này chỉ có số lấy đại gia hoặc những người tương xứng với hoàn cảnh chứ không cưới người kém cỏi hơn. Thế nên càng về sau họ càng giàu, cuộc sống gia đình đủ đầy, sung túc, tinh thần cũng luôn tươi vui vì vợ chồng đồng cam cộng khổ. Con được sinh ra bởi những người mẹ tuổi Mùi đa phần đều có tương lai tươi sáng, hưởng phúc hưởng lộc giàu sang 3 đời không hết.

Vận mệnh an bài: Mẹ 3 tuổi này sinh con trai thì phú quý 3 đời, sinh con gái thì phát tài phát lộc,giỏi giang hết phần thiên hạ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái. Phụ nữ cầm tinh con giáp này có sức hút đặc biệt với người khác giới vì có tính cách cởi mở, táo bạo. Người này biết nhìn xa trông rộng, chuyện gì quan trọng cần để tâm thì sẽ chú ý, những chuyện không liên quan thì không cần quan tâm.

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tuổi Ngọ đặc biệt quan tâm đến gia đình. Trời ban cho con giáp này nhiều vận may và phước lành. Nếu sinh con trai thì sự nghiệp và tiền đồ của gia đình sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu sinh con gái thì tài lộc nhanh chóng tìm đến. Vận may tài lộc không dư dả thì cũng đủ cho gia đình ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp may mắn 3 con giáp sung túc

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 13 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 9 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng