Vận may hội tụ vào cuối tuần này (27/8, 28/8), 3 con giáp chạm mặt Thần Tài, phúc lộc sâu như biển, tiền tài hân hoan, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 07:49

Các chuyên gia cho biết, vào cuối tuần này, 3 con giáp đổi vận giàu có, tài lộc thênh thang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lanh lợi, rất hăng hái trong công việc nên không từ chối bất cứ lời đề nghị gì. Nhờ vậy mà cuối tuần này, người tuổi Ngọ đến thời gặt hái thành công. Con giáp này có rất nhiều quý nhân xung quanh phù trợ giúp sự nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ.

Bạn nên xin các tiền bối trong ngành chỉ bảo thêm, điều này không chỉ giúp ích cho sự nghiệp mà còn tăng thêm thu nhập, cải thiện tài vận. Tuổi Ngọ thăng quan tiến chức, lương thưởng thì khỏi phải bàn. Và nhờ vậy mà Ngọ có tiền tài dư dả thì người tuổi Ngọ sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, sống hạnh phúc bên người bạn đời.

Vận may hội tụ vào cuối tuần này (27/8, 28/8), 3 con giáp chạm mặt Thần Tài, phúc lộc sâu như biển, tiền tài hân hoan, đại phú đại quý - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ lanh lợi, rất hăng hái trong công việc nên không từ chối bất cứ lời đề nghị gì. Nhờ vậy mà cuối tuần này, người tuổi Ngọ đến thời gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Vận trình tài lộc của người tuổi Tị có xu hướng tăng cao vào 2 ngày cuối tuần này. Bạn có thể được quý nhân giúp đỡ, có thể biến nguy thành an. Người tuổi Tị nên tĩnh tâm lại và tập trung vào việc phát triển bản thân, năng lực càng mạnh thì vận may càng đến.

Tuổi Tị cần nắm chắc cơ hội thì tiền sẽ đổ về túi con giáp này. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần biết cách chi tiêu hợp lý, tính toán kỹ trước khi đầu tư để tránh thất thoát. Về phương diện tình duyên, đây là thời điểm bình ổn với những người tuổi Tị đã có đôi có cặp.

Vận may hội tụ vào cuối tuần này (27/8, 28/8), 3 con giáp chạm mặt Thần Tài, phúc lộc sâu như biển, tiền tài hân hoan, đại phú đại quý - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Tị có xu hướng tăng cao vào 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng cuối tuần này, người tuổi Dậu rất may mắn về tài lộc. Ham muốn tiền bạc trở nên mạnh mẽ hơn, cơ hội kiếm tiền sẽ tăng lên nếu bạn làm việc chăm chỉ. Người tuổi Dậu được quý nhân phù trợ vì vậy trước hết bạn phải kết giao và tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn.

Trái lại về tài lộc thăng tiến thì Dậu bị Ngũ Quỷ hung tinh rình rập, sức khỏe có thể gặp vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Dậu nên lưu ý trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật.

Vận may hội tụ vào cuối tuần này (27/8, 28/8), 3 con giáp chạm mặt Thần Tài, phúc lộc sâu như biển, tiền tài hân hoan, đại phú đại quý - Ảnh 3
Đúng cuối tuần này, người tuổi Dậu rất may mắn về tài lộc. Ham muốn tiền bạc trở nên mạnh mẽ hơn, cơ hội kiếm tiền sẽ tăng lên nếu bạn làm việc chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày 18/8 trở đi, Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, tài lộc quấn lấy 3 con giáp, may mắn nở nụ cười, hoạ mấy cũng thành phúc

Từ ngày 18/8 trở đi, Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, tài lộc quấn lấy 3 con giáp, may mắn nở nụ cười, hoạ mấy cũng thành phúc

Tử vi cho biết, từ ngày 18/8 trở đi, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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