Vận may của những con giáp này bắt đầu lội ngược dòng từ 11 giờ 30 phút ngày 23/2: Khó khăn được giải quyết, công việc hanh thông, tài chính dồi dào, cơ hội thăng quan phát tài khiến ai cũng nể phục  

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 16:52

Những con giáp sau sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững. Thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

 

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp thì tuổi Tuất chính là người dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiệp dù khổ đến mấy Tuất cũng theo đuổi đến cùng.

Tử vi từ cho biết, tuổi Tuất chính là con giáp sẽ được quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Tuất sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Do tính tình hiền lành và Tuất sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, nên tuổi Tuất có thể tránh xa những xui xẻo và may mắn ập vào nhà. Đây chính là lúc tuổi Tuất hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm.

Vận may của những con giáp này bắt đầu lội ngược dòng từ 11 giờ 30 phút ngày 23/2: Khó khăn được giải quyết, công việc hanh thông, tài chính dồi dào, cơ hội thăng quan phát tài khiến ai cũng nể phục   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những tuổi Tuất độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình trong thời gian sắp tới.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, giàu nghị lực, biết phấn đấu vươn lên. Họ cũng được biết đến với tính cách cương nghị, không chịu lùi bước trước những khó khăn. Thời gian trước đây, công việc của người tuổi Dần gặp nhiều sự cố ngoài ý muốn. Tuy vậy, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh để có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

Người tuổi Dần sinh năm 1974 và 1998 sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. Vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công việc. Tinh thần làm việc của họ được cấp trên coi trọng. Họ sẽ được nhận thêm dự án, giữ chức vụ quan trọng trong thời gian tới.

Vận may của những con giáp này bắt đầu lội ngược dòng từ 11 giờ 30 phút ngày 23/2: Khó khăn được giải quyết, công việc hanh thông, tài chính dồi dào, cơ hội thăng quan phát tài khiến ai cũng nể phục   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng mới, mang về nguồn lợi nhận cao. Họ có thu nhập dư dả, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Mặt khác, người tuổi Dần cũng cần rút kinh nghiệm từ những sai sót trước đây. Đồng thời họ cũng cần kiềm chế tính nóng nảy của mình kẻo làm hỏng việc.

Tuổi Dậu

Đứng đầu bảng trong những con giáp thập toàn thập mỹ từ, nếu không nhắc đến tuổi Dậu thì sẽ là một thiếu sót lớn. Theo các chuyên gia phong thủy, với độ may mắn của mình vào lúc này thì sắp tới tuổi Dậu sẽ nằm trong top những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất, có thể làm giàu nhanh chóng, xây dựng sự nghiệp công thành danh toại trong năm Quý Mão 2023.

Vận may của những con giáp này bắt đầu lội ngược dòng từ 11 giờ 30 phút ngày 23/2: Khó khăn được giải quyết, công việc hanh thông, tài chính dồi dào, cơ hội thăng quan phát tài khiến ai cũng nể phục   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, những tháng thuận lợi nhất cho tuổi Dậu hiện thực hóa các kế hoạch làm ăn của mình. Tuổi Dậu rất thông minh, nhạy cảm, lại chăm chỉ, siêng năng, nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội thì không bao giờ lo thiếu tiền.

Bên cạnh đó, đường tình duyên của tuổi Dậu được cho là cũng vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt những người độc thân sẽ có vô số các cơ hội tìm được một nửa phù hợp cho mình, thậm chí có thể tiến đến chuyện trăm năm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Vận may của những con giáp sẽ tăng mạnh từ 10 giờ 30 phút ngày 23/2: Ra đường luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển, công việc thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng

Vận may của những con giáp sẽ tăng mạnh từ 10 giờ 30 phút ngày 23/2: Ra đường luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển, công việc thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng

Những con giáp này là người trung thực và đáng tin cậy, kiên trì, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Họ luôn kiên định với lý tưởng và niềm tin của mình do đó thần May Mắn sẽ luôn song hành với họ trong nhiều thời điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 23/2 tử vi tu vi ngay 23/2

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 39 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 46 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 47 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số