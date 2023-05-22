Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Ba ngày 23/05/2023: 3 con giáp sau có hung tinh ám quẻ, đề phòng tai ương, vận tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 17:02

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp sau cần cẩn thận hết sức có thể trong ngày mới.

Tuổi Dần 

Tháng này công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh.

Tài lộc trong tháng không tốt, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng chớ nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là “gặp thời”, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý.

Bù lại tháng này có sao Thái Âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông, thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm và có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương.

Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại nhưng tuổi Sửu cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng.

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Ba ngày 23/05/2023: 3 con giáp sau có hung tinh ám quẻ, đề phòng tai ương, vận tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi trong ngày thứ 3 này. Bạn liên tục phải gồng mình lên để vượt qua khá nhiều thách thức. Thay vì nản chí và bỏ cuộc, bạn nên cố gắng hết sức mình để có thể thấy được cầu vồng sau cơn mưa.

Ngày ngũ hành xung khắc, một điểm lưu ý dành cho bạn chính là việc bạn nên kiềm chế cơn nóng giận của mình khi trò chuyện với người thân trong gia đình. Các cặp vợ chồng không nên cãi vã trước mặt con cái kẻo sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến tâm lý con trẻ.

Hơn nữa, tình hình tài chính của bạn đang ngày một xấu hơn, bạn đang chi tiêu quá nhiều vào các nhu cầu không thiết thực. Lúc này chớ nên cả tin nghe lời dụ dỗ đầu tư kinh doanh mạo hiểm kẻo mất cả chì lẫn chài.

Công việc: Trong tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, người tuổi Hợi làm việc hăng hái, luôn tạo ra nhiều ý tưởng mới phát triển cho công ty.

Tình duyên: Tình cảm của bạn đang thăng hạng, hai người tuy có nhiều hạn chế về địa lý, nhưng luôn biết cách hâm nóng tình cảm.

Sức khỏe: Tập luyện là hình thức nhanh nhất giúp bạn nhận thấy những ưu điểm tiềm ẩn trong cơ thể.

Tài chính: Để cải thiện thu nhập, bạn cần quản lý tài sản của mình thật tốt.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Ba ngày 23/05/2023: 3 con giáp sau có hung tinh ám quẻ, đề phòng tai ương, vận tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuần này, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn có thể gặp một số rắc rối trong ngày Chủ Nhật cuối tuần. Theo đó, bạn hãy cố gắng giải quyết những mâu thuẫn, xung đột với mọi người xung quanh để mọi thứ ổn thỏa trở lại. 

Công việc: Đây được xem là một tuần làm việc không thực sự ổn định trong đầu tuần này đối với người tuổi Thìn. Đầu tuần, bản mệnh có thể vướng phải tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp. Đến cuối tuần, mọi căng thẳng dần được hóa giải và mọi người hợp tác tốt với nhau khiến cho công việc tiến triển thuận lợi. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc đang giậm chân tại chỗ. Dường như con giáp này đang đi theo mãi một lối mòn nên đồng tiền đổ vào túi chẳng còn được trôi chảy như trước. Do đó, đây là lúc bạn cần bước ra khỏi vùng an toàn để có thể tự làm mới bản thân và gây ấn tượng với khách hàng, đồng nghiệp. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Dường như lứa đôi vẫn chưa thực sự thấu hiểu cho nhau. Được biết, bạn quá đề cao cái tôi cá nhân mà không chịu quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương. Điều này sẽ khiến cho đối phương cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này. 

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Ba ngày 23/05/2023: 3 con giáp sau có hung tinh ám quẻ, đề phòng tai ương, vận tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua 00h đêm nay, thứ Ba 23/05/2023: 3 con giáp được Hỷ thần đón đường, sự nghiệp thăng hoa tiền tiêu thả ga

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Theo bản đồ tử vi, những con giáp sau vận trình tài lộc, tình cảm, sức khỏe chuyển biến bất ngờ trong ngày mới.

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