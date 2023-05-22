Những ngày đầu tháng 4 Âm Lịch, 3 con giáp này bước vào thời kỳ HOÀNG KIM, chạm đến đỉnh cao của sự may mắn, sắm vàng mua kim cương chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 15:58

Bước sang tháng 4 ÂL, 3 tuổi sau đây hết nghèo khổ, làm ăn tấn tới, giàu sang bất chấp, tài lộc như thác chảy về nhà.

Tuổi Mùi

Đây là thời điểm tuổi Mùi khá sung mãn về mặt thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới nhằm chứng tỏ bản thân mình. Nếu gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc hoặc cuộc sống, hãy yên tâm rằng bạn đang được rất nhiều người thân thiết yêu mến xung quanh bao bọc và hỗ trợ, nên đừng ngại tìm kiếm sự trợ giúp.

Những ngày đầu tháng 4 Âm Lịch, 3 con giáp này bước vào thời kỳ HOÀNG KIM, chạm đến đỉnh cao của sự may mắn, sắm vàng mua kim cương chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Đầu tháng 4 ÂL, 3 con giáp này dễ dàng được lên chức tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Giống với tuổi Sửu, gia đạo và tình duyên của tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch rất tốt. Kể cả có đang thoải mái với tình trạng độc thân của mình, tuổi Mùi cũng có thể mạnh dạn cho bản thân và những đối tác tiềm năng một cơ hội để hẹn hò, tìm hiểu nhau và tiến xa hơn.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm mà tuổi Mùi có thể gánh trách nhiệm của một người giỏi lắng nghe, có thể chăm sóc và làm chỗ dựa cho người thân, bạn bè vượt qua khó khăn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất điềm đạm, làm việc gì cũng không vội vàng, nóng nảy.

Trong cuộc sống, con giáp này luôn thể hiện sức hút cá nhân, được nhiều người yêu mến. Tháng 5 năm nay, con giáp tuổi Mão bắt đầu đặt nền móng cho thành công, sang tháng 6 không còn nghèo khó.

Những người này có tính cách tốt, nhân hậu, thẳng thắn nên luôn có nhiều bạn bè. Trên con đường phát triển họ không phải lo lắng phải đơn độc một mình, luôn kiếm được người cùng hội cùng thuyền để cộng tác thành công.

Niềm tin vào cuộc sống của họ sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Trong tháng 6, con giáp tuổi Mão có cuộc sống dư dả, xung quanh có nhiều quý nhân, nhiệt huyết với cuộc sống ngày càng mãnh liệt. Nhờ đó, họ phấn đấu có hiệu quả hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trước.

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, những người tuổi Dần rất độc lập, thông minh và có năng lực, khi đã nhập cuộc, họ sẽ thăng tiến bằng chính năng lực của mình.

Kể từ tháng 6/2023, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, hôn nhân ngọt ngào hơn rất nhiều, tài lộc cũng không tệ, cuộc sống sẽ thú vị hơn tưởng tượng. Nhìn chung, chỉ cần tuổi Dần nắm bắt được cơ hội thì sẽ xoay chuyển được mọi khó khăn, trở thành người chiến thắng trong cuộc sống.

Những ngày đầu tháng 4 Âm Lịch, 3 con giáp này bước vào thời kỳ HOÀNG KIM, chạm đến đỉnh cao của sự may mắn, sắm vàng mua kim cương chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Sang tháng 4 ÂL, những con giáp này có cuộc đời như bước sang trang mới. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, với những người tuổi Dần đang lập nghiệp, thời cơ tới phải tranh thủ thể hiện khả năng vượt trội và giành lấy cơ hội phát triển tốt cho bản thân, những nỗ lực chắc chắn sẽ được đền đáp.

Đối với tuổi Dần đã có vị trí nhất định, khi mọi thứ đã vào nề nếp, thời gian tới bạn sẽ có cơ hội làm giàu một cách dễ dàng và nhanh chóng, tài lộc vượng phát, ước nguyện thành hiện thực.

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chỉ cần sau 9H30 ngày mai (23/05/2023), TOP 3 con giáp này chỉ trong một ngày đã chuyển ngược tình thế, một bước lên đời, làm ăn THẮNG LỚN

Chỉ cần sau 9H30 ngày mai (23/05/2023), TOP 3 con giáp này chỉ trong một ngày đã chuyển ngược tình thế, một bước lên đời, làm ăn THẮNG LỚN

Ngày mai Thứ Ba (23/05/2023), những con giáp này vạn sự hanh thông, suôn sẻ bình an, làm gì cũng kiếm ra tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 20 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 35 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả