Qua 00h đêm nay, thứ Ba 23/05/2023: 3 con giáp được Hỷ thần đón đường, sự nghiệp thăng hoa tiền tiêu thả ga

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 16:54

Theo bản đồ tử vi, những con giáp sau vận trình tài lộc, tình cảm, sức khỏe chuyển biến bất ngờ trong ngày mới.

Tuổi Dậu

Bước sang tháng, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ.

Qua 00h đêm nay, thứ Ba 23/05/2023: 3 con giáp được Hỷ thần đón đường, sự nghiệp thăng hoa tiền tiêu thả ga - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy tuổi Mùi đang có lợi thế hơn trong các cuộc cạnh tranh về chức vụ, quyền lực... nơi làm việc. Con giáp này được quý nhân tương trợ nên tìm ra nhiều cơ hội để rút ngắn quãng đường phải đi, từ đó đi tắt đón đầu những điều bản thân mong muốn.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên ỷ lại quá nhiều vào may mắn vì như vậy sẽ làm bản thân lười biếng, thiếu chí tiến thủ và gây nhiều thị phi, ảnh hưởng tới chính bản thân cũng như người giúp đỡ mình. Hãy luôn cho thấy bạn có năng lực và xứng đáng nhận được những lợi thế hiện tại.

Thổ được Hỏa Dưỡng nên chuyện tình cảm không phải quá thăng hoa nhưng rất ổn định. Cảm giác yên bình và thoải mái khi bên nhau giúp cả hai ngày càng trân trọng mối quan hệ này hơn. Chẳng cần phải đao to búa lớn, miễn là đủ tin tưởng thì tình yêu sẽ luôn bền vững.

Công việc: Người tuổi Mùi trong ngày, công việc tiến triển chậm hơn những người khác, cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Tình duyên: Chuyện tình cảm người tuổi Mùi thời điểm này chưa có nhiều khởi sắc, bạn hơi khó gần, người đến tìm hiểu cũng không kiên nhẫn đợi chờ bạn.

Sức khỏe: Vấn đề tài chính trong ngày không có vấn đề gì đáng lo ngại nữa.

Tài chính: Tài lộc may mắn lớn, thành công, có được tài sản kế thừa từ gia đình.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Qua 00h đêm nay, thứ Ba 23/05/2023: 3 con giáp được Hỷ thần đón đường, sự nghiệp thăng hoa tiền tiêu thả ga - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới vượng nhất vào thứ Ba và thứ Bảy. Những ngày còn lại thì không có biến động gì, song với thứ Năm, bạn hãy bảo quản tư trang cẩn thận, lưu giữ kịp thời các dữ liệu quan trọng trong quá trình làm việc tránh thất lạc, nhầm lẫn.

Công việc: Người tuổi Sửu dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp trong khoảng thời gian này. Theo tử vi, bản mệnh hãy nhớ phải kiềm chế sự tức giận và đừng để mọi chuyện đi quá xa. Đồng thời, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh khả năng của mình để nhận được sự công nhận của người khác.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có những dấu hiệu phát triển đáng chú ý. Người làm nghề tự do nhận được khoản tiền hưởng xứng đáng lao động của mình, còn người làm công ăn lương còn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa thì tiền lương, tiền thưởng sẽ đến trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá lên bổng xuống trầm. Đôi lứa lúc hài hòa - vui vẻ, lúc không ngừng tranh cãi với nhau. Bởi lẽ, cả hai vẫn cần một thời gian trưởng thành hơn khi đối diện với người bạn đời của mình. Đồng thời, hai người cũng đừng nên hành xử tùy hứng và đòi hỏi đối phương phải bao dung mọi lúc, mọi nơi.

Qua 00h đêm nay, thứ Ba 23/05/2023: 3 con giáp được Hỷ thần đón đường, sự nghiệp thăng hoa tiền tiêu thả ga - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban vận may ngập trời, đỏ tình lẫn tiền, phú quý ngập nhà, sự nghiệp lên tầm cao mới trong ngày mai 23/5/2023

3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban vận may ngập trời, đỏ tình lẫn tiền, phú quý ngập nhà, sự nghiệp lên tầm cao mới trong ngày mai 23/5/2023

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này sẽ nhận nhiều tài lộc, đỏ tình lẫn tiền, phú quý ngập nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 21 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 36 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả