Qua 00h đêm nay, thứ Ba 23/05/2023: 3 con giáp được Hỷ thần đón đường, sự nghiệp thăng hoa tiền tiêu thả ga

Bước sang tháng, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy tuổi Mùi đang có lợi thế hơn trong các cuộc cạnh tranh về chức vụ, quyền lực... nơi làm việc. Con giáp này được quý nhân tương trợ nên tìm ra nhiều cơ hội để rút ngắn quãng đường phải đi, từ đó đi tắt đón đầu những điều bản thân mong muốn.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên ỷ lại quá nhiều vào may mắn vì như vậy sẽ làm bản thân lười biếng, thiếu chí tiến thủ và gây nhiều thị phi, ảnh hưởng tới chính bản thân cũng như người giúp đỡ mình. Hãy luôn cho thấy bạn có năng lực và xứng đáng nhận được những lợi thế hiện tại.

Thổ được Hỏa Dưỡng nên chuyện tình cảm không phải quá thăng hoa nhưng rất ổn định. Cảm giác yên bình và thoải mái khi bên nhau giúp cả hai ngày càng trân trọng mối quan hệ này hơn. Chẳng cần phải đao to búa lớn, miễn là đủ tin tưởng thì tình yêu sẽ luôn bền vững.

Công việc: Người tuổi Mùi trong ngày, công việc tiến triển chậm hơn những người khác, cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Tình duyên: Chuyện tình cảm người tuổi Mùi thời điểm này chưa có nhiều khởi sắc, bạn hơi khó gần, người đến tìm hiểu cũng không kiên nhẫn đợi chờ bạn.

Sức khỏe: Vấn đề tài chính trong ngày không có vấn đề gì đáng lo ngại nữa.

Tài chính: Tài lộc may mắn lớn, thành công, có được tài sản kế thừa từ gia đình.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới vượng nhất vào thứ Ba và thứ Bảy. Những ngày còn lại thì không có biến động gì, song với thứ Năm, bạn hãy bảo quản tư trang cẩn thận, lưu giữ kịp thời các dữ liệu quan trọng trong quá trình làm việc tránh thất lạc, nhầm lẫn.

Công việc: Người tuổi Sửu dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp trong khoảng thời gian này. Theo tử vi, bản mệnh hãy nhớ phải kiềm chế sự tức giận và đừng để mọi chuyện đi quá xa. Đồng thời, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh khả năng của mình để nhận được sự công nhận của người khác.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có những dấu hiệu phát triển đáng chú ý. Người làm nghề tự do nhận được khoản tiền hưởng xứng đáng lao động của mình, còn người làm công ăn lương còn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa thì tiền lương, tiền thưởng sẽ đến trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá lên bổng xuống trầm. Đôi lứa lúc hài hòa - vui vẻ, lúc không ngừng tranh cãi với nhau. Bởi lẽ, cả hai vẫn cần một thời gian trưởng thành hơn khi đối diện với người bạn đời của mình. Đồng thời, hai người cũng đừng nên hành xử tùy hứng và đòi hỏi đối phương phải bao dung mọi lúc, mọi nơi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.