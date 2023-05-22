3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban vận may ngập trời, đỏ tình lẫn tiền, phú quý ngập nhà, sự nghiệp lên tầm cao mới trong ngày mai 23/5/2023

Công việc gặp Kiếp Tài thì đừng vội tin người ngoài, chẳng có mấy ai thực sự tốt với bạn. Có thể sau này bạn rất tài giỏi, nhưng chắc chắn sẽ có người tài giỏi hơn vượt mặt bạn, hãy cố gắng từng ngày. Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, những thành quả bạn đạt được ngày hôm nay chính là nhờ bản lĩnh của mình, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Dậu đủ bản lĩnh để vực bản thân đứng dậy sau bao khó khăn thời gian qua.

May mắn được Tam Hội chiếu cố nên tình cảm có nhiều tin vui. Gia đình sắp đón thêm thành viên mới, bệnh tật của người thân trong nhà có tiến triển tốt. Sau bao sóng gió ập tới thì đã đến lúc được bình yên rồi đó.

Tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi ở phương diện công danh sự nghiệp nhờ Thiên Ấn trợ mệnh. Con giáp này luôn chăm chỉ làm việc, nên những thành quả đạt được không phải điều gì quá xa xôi. May mắn đến càng điểm tô tài năng của bạn. Nhờ đó, bản mệnh có thể kiếm được khoản tiền lớn bằng chính tâm huyết và nỗ lực của mình. Chẳng những vậy, niềm vui về tài chính cũng sẽ tìm đến với Tuất. Con giáp này dù làm công ăn lương hay theo lĩnh vực kinh doanh thì đều có lợi, khả năng cải thiện nguồn thu nhập rất lớn. Bản mệnh có thể hi vọng vào tiềm năng làm giàu của mình.

Về phương diện tình cảm lại không được suôn sẻ như vậy, bản mệnh và người ấy đang có những bất đồng trong quan điểm sống. Có thể thời gian gần đây dường như con giáp này đã quá bận rộn và không đủ quan tâm tới đối phương nên khiến người ấy chịu ấm ức. Hãy chủ động chia sẻ và lắng nghe nỗi lòng của người ta để mau chóng hóa giải vấn đề mâu thuẫn giữa hai người nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi làm công việc tự do sẽ có lộc. Là con giáp sống biết điều, bản mệnh biết cách làm hài lòng lãnh đạo, đồng nghiệp, không làm phật ý người ta nên cứ đi làm ắt sẽ có người giúp. Tuy nhiên mối nguy là con giáp này chi tiêu quá nhiều. Có những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhưng gộp lại thành một cục tiền. Ăn uống đủ là được, muốn đi du lịch phải biết tiết kiệm tiền.

Vận trình tình cảm cũng không như mong đợi. Bản mệnh trọng tình cảm nhưng lại không may mắn trong tình yêu. Có điềm bị bạn bè, người yêu lừa gạt mà không hay biết nên hãy cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm