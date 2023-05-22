Không cần chờ lâu nữa: 3 tuổi có nhiều BỨT PHÁ trong CÔNG VIỆC, gặt hái được nhiều THÀNH CÔNG khiến bao người ngưỡng mộ từ hôm nay đến hết năm 2023

Công việc trong ngày của Mão thực sự may mắn đến ghen tị nhờ Chính Tài độ mệnh. Sản vận, tiền lương, quyền lợi đều như ý bạn muốn. Tính cần cù, chắc chắn của Mão tạo ra uy tín trong công việc, ai cũng phải thích Mão. Cũng may nhờ có Lục Hợp nên tiền bạc khởi sắc. Bạn là người có tài nên cứ thoải mái sống với những gì mình có. Con giáp này thả ở đâu cũng kiếm được tiền, chẳng qua là họ có muốn hay không mà thôi.

Cục diện Mộc khắc Thổ dự báo đường tình cảm của con giáp này không như mơ. Nhiều người hay bị bạn bè xã giao làm phiền, ngồi yên cũng dính xui xẻo. Tình yêu có tranh cãi vì không thỏa thuận được với nhau.

Tuất Thìn Tương Xung là lời cảnh báo người tuổi Thìn nên duy trì tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân trong ngày hung vận khá lớn như hôm nay. Điềm báo có kẻ cạnh tranh không công bằng gây nên không ít trắc trở cho bản mệnh. Dù bạn đã rất thận trọng nhưng cũng không thể lường hết được thử thách, trở ngại cũng như mánh khóe mà đối thủ gây ra. Phương diện tài lộc cũng có nhiều vấn đề khiến Thìn phải suy nghĩ, trăn trở. Ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định, con giáp này còn phải cân đối các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Thổ khí vượng còn có thể là nguyên nhân khiến tinh thần dễ bị ức chế, bạn có thể gây hấn với nửa kia chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Dường như trong thời gian này bản mệnh rất nhạy cảm nên chỉ cần một câu nói hay hành động vô ý của nửa kia cũng có thể nổi đóa lên. Hơn nữa, vì hai người thiếu sự chia sẻ, trò chuyện với nhau, không quan tâm tới đối phương nên tình cảm dần phai nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ dễ có tranh cướp, đấu đá làm ăn. Con giáp này có máu làm ăn nhưng dễ bị kích động, nóng nảy, ngang ngược, tiểu nhân hay lợi dụng sơ hở này để phá hoại. Ngược lại, vận tiền bạc khởi sắc, tuổi Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Nếu đã có dự định ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô làm ăn thì nên tiến hành trong hôm nay.

Tình cảm là điểm sáng nhất. Tuổi Tỵ luôn trân trọng người đang ở bên mình trong lúc khó khăn. Con giáp này cũng biết bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm