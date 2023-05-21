THIÊN THỜI ĐỊA LỢI: 3 con giáp thu hút sự chú ý của thần Tài, rủng rỉnh tiền bạc, một bước lên mây, đạp trúng hố vàng trong 14 ngày cuối tháng 4 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 21/05/2023 11:59

14 ngày cuối tháng 4 âm lịch, những con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền.

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất có phần gập ghềnh, trắc trở vì bạn sốt ruột, lo lắng nhiều thứ, lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Có lẽ do dạo gần đây công việc liên tục nảy sinh rắc rối khiến bạn trở nên căng thẳng hơn. Nhưng càng lo thì càng không tìm ra cách giải quyết đâu. Tư tưởng hỗn loạn, tâm lý bất an khiến con giáp này cũng chẳng có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan. Bạn tốt nhất không nên vội vàng vung tiền vào những dự án mà bản thân không nắm chắc phần thắng kẻo kết quả cuối cùng chỉ có bạn là thua thiệt mà thôi. 

Chuyện tình cảm không mấy tiến triển vì con giáp này có yêu cầu cao, khó tìm được người phù hợp đáp ứng tất cả những điều bạn mong muốn. Đó là lý do người độc thân vẫn tiếp tục độc thân mà thôi. Các cặp đôi cũng nên tiết chế hành động cũng như phát ngôn của mình đề phòng làm tổn thương người đối diện.

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI: 3 con giáp thu hút sự chú ý của thần Tài, rủng rỉnh tiền bạc, một bước lên mây, đạp trúng hố vàng trong 14 ngày cuối tháng 4 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi và nửa kia dễ để xảy ra tình trạng khắc khẩu trong ngày hôm nay. Bạn tự cho rằng mình là người đúng nên luôn tìm cách bác bỏ quan điểm của nửa kia. Đôi bên rất dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Dù bực bội thế nào đi nữa, bạn cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói của bản thân, đừng nên tổn thương người thân thiết, gần gũi nhất với mình. Đồng thời, bạn cũng nên tìm cách xuống nước, hóa giải những căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ.

Chính Quan phù trợ, con giáp này có cơ hội nhận được lời tán dương, khen thưởng của cấp trên. Bạn có những quan điểm và cách thức thực hiện công việc mới mẻ giúp nâng cao hiệu suất, không cần quá vất vả mà vẫn đạt được kết quả cao. 

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI: 3 con giáp thu hút sự chú ý của thần Tài, rủng rỉnh tiền bạc, một bước lên mây, đạp trúng hố vàng trong 14 ngày cuối tháng 4 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ có một ngày có nhiều biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Có vẻ bản mệnh sẽ vô cùng bận rộn và hoàn thành tốt công việc được giao. Mọi thứ nhìn chung đều nằm trong tầm kiểm soát. Những người vẫn luôn làm việc chăm chỉ bấy lâu sẽ có được cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người theo nghiệp kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán bội thu. Con giáp này cũng có thể bàn tính đến việc mở rộng quy mô trong thời điểm này.

Về tình cảm, cho dù bản mệnh và nửa kia đang là một cặp đôi nhưng hãy nhớ cả hai vẫn cần có không gian riêng, nếu không thì mối quan hệ sẽ khó mà duy trì và phát triển được. Việc cố kiểm soát nhau sẽ chỉ khiến tình cảm của hai người xuất hiện vết nứt.

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI: 3 con giáp thu hút sự chú ý của thần Tài, rủng rỉnh tiền bạc, một bước lên mây, đạp trúng hố vàng trong 14 ngày cuối tháng 4 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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