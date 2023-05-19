LỘC VỀ TẬN CỬA: 3 con giáp tay trái hái lộc tay phải thu tiền, vạn sự hanh thông, vận số đỏ chót, cuộc sống ngậm thìa vàng trong 13 ngày tới

Tuổi Hợi có điềm báo được quý nhân giúp đỡ, có người chỉ đường dẫn lối trong công việc nên tránh được cạm bẫy, đạt thành tích tốt đẹp. Nhưng dù có đang đạt được lợi thế lớn lao, bạn cũng chớ nên sinh tự mãn, hãy luôn khiêm tốn để ngày càng hoàn thiện và phát triển xa hơn nữa. Tận dụng cát khí, tuổi này có thể nhanh chóng tiến hành việc thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó bạn còn được tặng, thưởng hoặc may mắn trúng được quà hay tiền nữa cơ, quả là một ngày may mắn với con giáp này.

Vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không lên lui tới những nơi này nhiều hoặc dịch chuyển vị trí, tiến hành sửa chữa ở đây. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Người tuổi Tý hoàn thành tốt các công việc được giao. Thậm chí, bạn còn tìm được hướng đi mới cho tập thể, giúp mọi người thoát khỏi tình trạng bế tắc trong suốt thời gian qua. Là thời gian thích hợp để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ xã giao, cho dù bạn làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Khi có mối quan hệ rộng rãi, bạn làm gì cũng thuận lợi do được người khác giúp đỡ, chuyện kiếm tiền hay thăng chức cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.



Thổ khắc Thủy cho thấy con giáp này đang quá bận rộn với công việc của mình nên thiếu sự quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Bản mệnh cần tìm cách cân bằng cuộc sống, đừng nhất bên trọng nhất bên khinh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập cho bản thân. Con giáp này nếu biết cách nắm bắt thời cơ, chuyên tâm phát triển việc kinh doanh thì sẽ nhận được kết quả tốt không ngờ. Người làm công ăn lương sẽ nhận được tin vui như được tăng lương hoặc khen thưởng nên số dư tài khoản của bản mệnh sẽ gia tăng đáng kể. Nhìn chung tiền bạc ào ào đổ về khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhân cơ hội này tuổi Sửu cũng nên tăng cường tích lũy.

Về mặt tình cảm, người độc thân vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn mới mong sớm tìm được một nửa phù hợp. Bên cạnh việc bớt thời gian cho công việc để chăm lo cho cuộc sống cá nhân, bản mệnh cũng nên nhìn lại mục tiêu của bản thân, yêu cầu cũng là rào cản lớn ngăn bản mệnh tìm thấy hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm