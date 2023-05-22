THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ: 3 con giáp cuộc sống thăng hoa, tài lộc dồi dào, thu về bạc tỷ, làm đâu thắng đó trong 13h trưa ngày 23/5

Chính Ấn lâm vận chỉ có lợi cho chức quyền, học hành chứ không có lợi cho những bạn làm công việc tự do. Nay Sửu hãy ưu tiên việc nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ nhiều.

Tinh thần của con giáp này xuống dốc, chịu nhiều căng thẳng do lâm Tương Hình. Hội độc thân khá kén chọn, không thích yêu đương, thích ở vậy cho khỏe thân hơn là có người kề cạnh. Người có gia đình thì gặp vô vàn mớ rối ren trong đầu chưa giải quyết được. Cũng may tài chính ổn định nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Ít ra bạn còn biết tiết kiệm, dè xẻn phòng lúc ốm đau chứ không tiêu hoang như những người xung quanh.

Tuổi Dần nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tốt đẹp và hữu ích từ các mối quan hệ công việc của mình. Vận trình sự nghiệp của con giáp này tiến triển tốt, đồng nghiệp và cấp trên chính là những nguồn lực trợ giúp bạn rất lớn trong quá trình hoàn thành mục tiêu. vượng tài với những chú Hổ khi Thiên Tài nhập cục. Tiền bạc nhìn chung rất dư dả, nhờ đó con giáp này có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và học hỏi thì bạn sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập đấy.

Mộc Thổ tương khắc, chuyện tình cảm của Dần có một vài khúc mắc nhỏ. Bạn đừng nên coi nhẹ những xích mích nhỏ nhặt hàng ngày, nếu không giải quyết dứt điểm ngay từ đầu, càng về lâu dài đây sẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến mối quan hệ tình cảm đổ vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão thực sự rất may mắn. Sản vận, tiền lương, quyền lợi đều như ý bản mệnh muốn. Tính cần cù, chắc chắn của bản mệnh tạo ra uy tín trong công việc, khiến ai cũng thích hợp tác. Vận tiền bạc khởi sắc đem lại sự thoải mái cho tuổi Mão. Con giáp này là người có tài nên thả ở đâu cũng kiếm được tiền. Kiếm được tiền hay không chẳng qua là tuổi Mão có muốn hay không mà thôi.

Tiếc là vận trình tình cảm của con giáp này không như mơ. Nhiều người hay bị bạn bè xã giao làm phiền, ngồi yên cũng dính xui xẻo. Tình yêu có tranh cãi vì không thỏa thuận được với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm