Qua đêm nay, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc nở rộ, tiền xài phủ phê, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà đúng 13 ngày tới

Công việc của tuổi Tý gặp Thương Quan nên rất bấp bênh. Tý dễ bị mất chức, nghỉ việc vì gặp rắc rối nhưng không giải quyết được. Có chuyện gì bạn cũng phải bình tĩnh kẻo xôi hỏng bỏng không. Tiền bạc của bạn đi xuống so với thời gian trước. Những khoản đầu tư trước đây cứ tụt dốc không phanh, đặc biệt là những người chơi cổ phiếu, khởi nghiệp, chưa có tiến triển gì khá khẩm.

Đường tình cảm cũng trắc trở vì cục diện Thổ khắc Thủy. Tý cần tiết chế bản thân, đừng tỏ ra cố chấp, cứng nhắc để cái tôi bị đẩy lên quá cao. Muốn giữ hạnh phúc gia đình nên nhường nhịn nhau một chút.

Tuổi Sửu được Chính Ấn che chở nên công việc tiến triển ổn định. Bạn có phương pháp làm việc khoa học và cũng có sự quyết đoán cần thiết. Ngày này những người đang nắm vai trò trưởng nhóm, quản lý hay người điều hành càng dễ thể hiện được tài lãnh đạo của mình. Cơ hội thăng tiến cũng mở ra trước mắt Sửu. Con giáp này vốn có năng lực, lại rất chăm chỉ, nhưng thiếu một cơ hội để bứt phá thực sự và đây sẽ là cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Khi có thể ghi dấu ấn của riêng mình, bản mệnh chắc chắn có thể giành được vị trí cao hơn với mức lương thưởng tương xứng.

Tuy nhiên, sức khỏe của con giáp này không tốt lắm. Bạn có thể gặp vấn đề về dạ dày do mải mê với công việc mà bỏ bê ăn uống, sinh hoạt kém điều độ. Vì thế dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên ăn uống đúng bữa và đi ngủ đúng giờ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần phát triển khá nhanh nhưng cũng dễ thụt lùi nhanh. Người nào có nghề tay trái thì ăn nên làm ra, được khách hàng ủng hộ nhưng chớ có tự mãn. Tài lộc có biến động nhưng theo hướng tiêu cực. Con giáp này được nhắc nhở đừng ham cày cuốc quá nhiều kẻo lại sinh bệnh nặng. Tiền thuốc quá tiền lương, làm việc chăm chỉ thì không ai chê trách nhưng bản mệnh cần có thời gian nghỉ ngơi.

May mắn cho tuổi Dần là vận trình tình cảm rất tươi sáng. Quan hệ xã giao rất thuận lợi, dễ mà có quý nhân giúp sức cho bản mệnh. Tình yêu đôi lứa cũng tốt đẹp, hai bên không có khúc mắc nào còn tồn đọng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm