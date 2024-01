Vận hạn 12 con giáp ngày 1/2/2024: Mùi vướng chuyện thị phi, Thân đề phòng tiểu nhân, Hợi hao tài tốn của

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 2 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 2 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dưới sự chiếu mệnh của sao Thực Thần mang lại may mắn, người sinh năm Hợi được báo hiệu sẽ có một nguồn thu nhập phong phú, đến từ nhiều phương diện khác nhau.

Những người tuổi Hợi, với phong cách quyết đoán và sẵn sàng hành động, sẽ tiếp tục bước tiến vững chắc trong cuộc sống. Bản mệnh khéo léo sử dụng trí tuệ của mình để thu hút nhiều may mắn và phúc lành, đặc biệt là trước thềm Tết Nguyên Đán, đồng thời sự nghiệp cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, thu hút tài lộc dồi dào.

Người tuổi Hợi nổi tiếng làm việc siêng năng, và miễn là bản mệnh duy trì được sự kiên nhẫn và bền bỉ, thì may mắn và thành công sẽ tự nhiên tìm đến Hợi, mang lại niềm vui và bất ngờ thú vị.

Với tinh thần không bao giờ chấp nhận thất bại, vào ngày mới, khi trời ban phát may mắn, vận may của người tuổi Hợi sẽ được đẩy lên cao. Bản mệnh sẽ nhận được sự ủng hộ từ những người quý mến, cả từ những người không mấy thân thiết, và sẽ gặp gỡ nhiều điều may mắn trên mọi nẻo đường cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.