“Vận đỏ như son” 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong 4 ngày tiếp theo. Tài lộc trên đà tăng tiến, sự nghiệp rộng mở, cấp trên ưu ái, bứt phá thành công.

Tử vi trong 4 ngày tiếp theo cho rằng công việc của tuổi Ngọ “lên như diều gặp gió”. Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Nguồn thu nhập tăng “chóng mặt” giúp con giáp này củng cố tốt nguồn tài chính cá nhân, từ đó an tâm hơn cho chất lượng cuộc sống sau này.

Tử vi trong 4 ngày tiếp theo cho rằng công việc của tuổi Ngọ “lên như diều gặp gió”. Sự thông minh, óc sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao giúp người tuổi này hoàn thành xuất sắc công việc được giao trong ngày. Qua đó, bản thân được cấp trên đánh giá cao năng lực nên con đường tiến thân của bản mệnh tương đối xán lạn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp rắc rối triền miên. Bản tính nóng vội và hấp tấp trong cách thể tình cảm của người độc thân khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt, thậm chí là hoảng sợ.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 14, 29

Tuổi Hợi

Tử vi trong 4 ngày tiếp theo cho thấy người tuổi Hợi lộc lá khắp người, tài vận rất đỏ. Tiền bạc rủng rỉnh không có gì đáng lo. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 4 ngày tiếp theo cho thấy người tuổi Hợi lộc lá khắp người, tài vận rất đỏ.

Tình duyên: Giữa hai người có quá nhiều khác biệt và mâu thuẫn, ngày nào cũng xảy ra tranh chấp vì bất đồng ý kiến, mối quan hệ này khó có thể tiếp tục được.

Công việc: Vận trình sự nghiệp đang hanh thông, bạn có thể nhân cơ hội này để nâng cao trình độ bản thân và thi thêm một vài chứng chỉ, có như vậy bạn mới có cơ hội thăng tiến lớn.

Tài lộc: Tiền bạc rủng rỉnh không có gì đáng lo.

Sức khỏe: Nên bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 17h

Con số may mắn: 16, 20

Tuổi Dậu

Thổ - Kim tương sinh dự báo trong 4 ngày tiếp theo có người cho bạn tiền hoặc có người nhận được một khoản tiền làm thêm mà bạn lâu rồi chưa được nhận. Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Kim tương sinh dự báo trong 4 ngày tiếp theo có người cho bạn tiền hoặc có người nhận được một khoản tiền làm thêm mà bạn lâu rồi chưa được nhận.

Nhân khi có Tam Hợp, các cặp đôi nên dành thời gian cho chuyện tình cảm. Nếu đang gặp vấn đề với mối quan hệ thì ngày mới sẽ tạo cơ hội để bản mệnh sửa chữa mọi thứ. Việc bạn cần làm là ngồi lại, nói chuyện với người ấy một cách cởi mở.

Thiên Ấn tạo điều kiện cho con giáp tuổi Dậu bứt phá, hãy ưu tiên những công việc quan trọng, vạch ra một tiến trình thực tế bằng cách xác định những gì bạn muốn đạt được trong khoảng thời gian sắp tới. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn hạn nữa đấy.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 18, 23

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