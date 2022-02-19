Vận đen bủa vây 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp này làm gì cũng gặp bất trắc, cẩn thận tiêu hao tiền bạc

Dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng dường như thị phi vẫn đeo bám bạn khiến bạn thực sự mệt mỏi, chán nản.

TUỔI THÂN Tử vi cuối tuần cho thấy, người tuổi Thân dễ gặp phải tiểu nhân lừa gạt lòng tin khiến cho con giáp này mất phương hướng. Bản mệnh có thể gặp phải kẻ xấu chiếm đoạt hết công sức làm việc bấy lâu của mình. Con đường sự nghiệp càng đi càng gập ghềnh trắc trở, con giáp này chỉ có thể dựa vào chính sức mình chứ chẳng thể trông cậy vào ai. Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp khi dính dáng tới lợi ích cá nhân cũng có thể trở mặt, đâm sau lưng con giáp này. Do đó, những chú Khỉ cần phải giữ cho mình đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Một bước sai lầm là vạn dặm đau, chẳng những tổn thất danh tiếng, sự nghiệp mà còn ảnh hưởng đến tinh thần. Tuổi Thân có thể sẽ cảm thấy chán nản, tự trách mình khi đã không biết cách chọn bạn mà chơi, tùy tiện kết giao bừa bãi để rồi bị lợi dụng, bị hãm hại cũng chẳng hề hay biết.

Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp khi dính dáng tới lợi ích cá nhân cũng có thể trở mặt, đâm sau lưng con giáp tuổi Thân - Ảnh: Internet TUỔI NGỌ Vận đen của tuổi Ngọ cũng không khấm khá hơn tuổi Thân là mấy. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại bị tiểu nhân vây hãm, thực sự cũng có những lúc bản mệnh cảm thấy bế tắc. Con giáp này có thể sẽ phải chịu nhiều điều tiếng bởi những lời đồn thổi vô căn cứ của tiểu nhân. Việc mình không làm nhưng tiếng oan, tiếng xấu đều phải chịu, đôi khi bản mệnh muốn buông xuôi tất cả, không cố gắng thêm nữa. Tiểu nhân chỉ có thể phòng chứ chẳng thể tránh được. Bản thân mình làm tốt, làm đúng thì chẳng sợ tiểu nhân quấy nhiễu được lâu. Những chú Ngựa hãy vững tin vào chính bản thân mình, bạn có thể làm được những điều mình cho là không thể. Cứ cố gắng, cứ nỗ lực phấn đấu, vận may sẽ tới, bạn sẽ có được những gì mình muốn sớm thôi. Đừng để tiểu nhân phá hoại cả tương lai của mình.

Việc mình không làm nhưng tiếng oan, tiếng xấu đều phải chịu, đôi khi tuổi Ngọ muốn buông xuôi tất cả - Ảnh: Internet TUỔI THÌN Tuổi Thìn bình thường là người rất chăm chỉ, chịu khó, việc gì đến tay bạn cũng biến lớn thành nhỏ vì bạn luôn làm trên tinh thần hết mình vì công việc, hiệu quả là quan trọng nhất. Người như bạn luôn được cấp trên yêu mến nhưng có lẽ vì điểm này mà nhiều kẻ không thích bạn. Tính tình của những kẻ đó không tốt, chỉ thích gây thị phi, ghen ăn tức ở. Nếu bạn thực sự là người bản lĩnh thì hãy bỏ ngoài tai những lời gièm pha, nói xấu, chỉ có thể mới vững vàng trên con đường sự nghiệp. Tình duyên của bạn không ổn cho lắm có thể đã làm bạn càng áp lực. Người ấy chỉ lợi dụng, không yêu bạn nên bạn cũng không cần phải luyến tiếc làm gì. Tuổi Thìn không tránh được thị phi, lời ra tiếng vào tại nơi làm việc - Ảnh: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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