Vân đen ập tới, 3 con giáp dễ CHÁY TÚI trong thời gian tới, cẩn trọng tránh TIỂU NHÂN 'thọc gậy bánh xe'

Theo tử trong năm 2022, dự báo đây sẽ là 1 năm tất bật, vất vả đối với người tuổi Dần. Trong thời gian này con giáp sẽ vô cùng bận rộn với nhiều công việc cũng như dự định của mình. Trong thời điểm có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại vô cùng nặng nề. Trên con đường tài lộc của con giáp xui xẻo năm 2022 cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Đối với những người tuổi Dần có gia đình nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo gây bất hòa với đối phương. Những xung đột, gia đạo nhiều sóng gió khiến tinh thần bất ổn. Thời điểm này, bạn cần phải có cách xả hơi, thư giãn hợp lý, chăm sóc bản thân nhiều hơn để tránh ngã bệnh.

Dần có gia đình nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo gây bất hòa với đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không gặp được nhiều may mắn trong năm nay là bởi tâm tính nóng nảy, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh không muốn tuân theo nguyên tắc mà luôn muốn làm mọi việc theo cách của riêng mình. Trong công việc thì do bản tính thẳng thắn nóng nảy nên tuổi Sửu mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, vợ chồng… nên cuộc sống cũng như sự nghiệp có nhiều áp lực. Trên con đường tài lộc người tuổi Sửu cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc nếu không muốn hao tiền tốn của, trong đó lưu ý nhất là hạn chế đầu tư mạo hiểm.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong năm 2021 do tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Nhiều thứ bất ngờ xảy ra khiến cho cuộc sống của người tuổi Tỵ cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công. Tử vi cho biết do bản mệnh tuổi Tỵ luôn chăm chỉ cần cù bù lại tất cả nên bạn cần tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa lao ngục. Thêm nữa, nếu muốn vận trình có những dấu hiệu tích cực hơn thì bạn nên mở rộng các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là các mối quan hệ giúp ích cho sự nghiệp. Trên phương diện kinh tế, những người tuổi Tỵ đang làm ở lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí gặp nhiều khó khăn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả