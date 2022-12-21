Đường tình duyên: 12 con giáp dễ tổn thương tình cảm, quan hệ rạn nứt vào thời điểm nào trong năm 2023

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 10:10

Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của 12 con giáp là tháng mấy? Đâu là thời điểm bạn cần hết sức cẩn thận trong cách ứng xử? Hãy theo dõi trong bài viết sau.

1. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Tý

Tháng 1/2023 âm lịch

Tuy là tháng mở đầu năm Quý Mão 2023 nhưng tâm tính của người tuổi Tý có phần hỗn loạn, dễ sinh sự phản kháng, cực đoan, không thích bị kiểm soát. Đây chính là nguyên nhân khiến các mối quan hệ tình cảm của bạn bị ảnh hưởng. Dường như bạn luôn đưa ra những yêu cầu vô lý cho người ấy nhưng lại chẳng bao giờ chịu lắng nghe đối phương. 

Đường tình duyên: 12 con giáp dễ tổn thương tình cảm, quan hệ rạn nứt vào thời điểm nào trong năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Sửu

Tháng 12/2023 âm lịch

Xem tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của 12 con giáp thấy rằng người tuổi Sửu thường đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên tỏ ý coi thường người khác. Bạn khó có thể dành tình cảm cho ai vào tháng này. Bên cạnh đó, bạn cũng thường xét nét nửa kia quá mức, khiến đối phương mệt mỏi, thậm chí muốn thoát ra ngoài.

3. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Dần

Tháng 1/2023 âm lịch

Trong tháng mở đầu năm 2023, người tuổi Dần đón đào hoa, bản mệnh dễ gặp được người khác phái có tính cách giống mình. Tuy nhiên, bạn nên đón nhận mọi thứ với thái độ nghiêm túc để tránh rắc rối không đáng, đặc biệt tránh bắt cá hai tay, đẩy bản thân vào quan hệ phức tạp.

4. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Mão

Tháng 6/2023 âm lịch

Xem tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của 12 con giáp thấy rằng, mối quan hệ tình cảm ẩn tàng nhiều rắc rối với cả các cặp đôi và các cặp vợ chồng. Trong tháng 6 này, nhân duyên của người độc thân vốn cũng không tồi, nhưng để tìm được người thực sự hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của bạn thì quả thực khó khăn.

Đường tình duyên: 12 con giáp dễ tổn thương tình cảm, quan hệ rạn nứt vào thời điểm nào trong năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Thìn

Tháng 2/2023 âm lịch

Phương diện tình cảm của bản mệnh có xuất hiện đôi chút trục trặc, mà đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn thường không chịu được sự ngang ngược và áp đặt của nửa kia nên có tâm lý phản kháng. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới hòa khí gia đình.

6. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Tị

Tháng 5/2023 âm lịch

Đào hoa chiếu mệnh trong tháng 5 khiến người độc thân có thể sinh cảm giác rung động, "cảm nắng" nhanh chóng với đối tượng mới gặp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên dùng tới cả lý trí, chớ nên chỉ chạy theo cảm xúc của bản thân nếu không rất dễ chuốc lấy tổn thương.

7. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Ngọ

Tháng 3/2023 âm lịch

Tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, người có đôi có cặp cảm thấy bị trói buộc trong mối quan hệ của mình. Bạn mong muốn nửa kia cho mình nhiều không gian tự do hơn nên thường tỏ vẻ khá lạnh lùng, bất cần.

Đường tình duyên: 12 con giáp dễ tổn thương tình cảm, quan hệ rạn nứt vào thời điểm nào trong năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

8. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Mùi

Tháng 4/2023 âm lịch

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi không thực sự thuận lợi trong tháng 4 này. Vợ chồng bạn có thể lớn tiếng với nhau vì những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Người độc thân thì không nên đến với ai đó quá vội vàng, có thể đối phương chỉ đang dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bạn mà thôi.

9. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Thân

Tháng 10/2023 âm lịch

Phương diện tình duyên của bạn trở nên khá nhạt nhòa trong tháng 10 này khi vợ chồng bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà quên không quan tâm đến nửa kia. Hai người cần phải chia sẻ với nhau nhiều hơn, thông qua quá trình đó tìm thấy động lực để tiếp tục cố gắng. Với người độc thân, bạn thường tìm cách từ chối mọi mối làm quen.

Đường tình duyên: 12 con giáp dễ tổn thương tình cảm, quan hệ rạn nứt vào thời điểm nào trong năm 2023 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

10. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Dậu

Tháng 2/2023 âm lịch

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu không được êm đềm trong tháng 2 này khi vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu không biết bao dung, quan hệ của hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách và phai nhạt.

11. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Tuất

Tháng 9/2023 âm lịch

Chuyện tình cảm có một vài trục trặc trong tháng 9 này khi vợ chồng bạn hiểu lầm nhau trên một vấn đề nào đó. Bạn cần chú ý trong cách nói năng, hành xử, đừng để cảm xúc bột phát trong lúc nóng giận khiến mối quan hệ giữa hai người xảy ra rạn nứt, tổn thương.

12. Tháng rạn nứt tình cảm năm 2023 của tuổi Hợi

Tháng 3/2023 âm lịch

Tháng 3 không phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Hợi vội vàng đến với một người nào đó. Bạn không nên bước vào một mối quan hệ chỉ vì không muốn bản thân thua kém người này người khác. Cách làm đó sớm muộn cũng khiến bạn hoặc người còn lại tổn thương thôi.

Đường tình duyên: 12 con giáp dễ tổn thương tình cảm, quan hệ rạn nứt vào thời điểm nào trong năm 2023 - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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