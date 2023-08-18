Đúng Thất tịch 7/7 Âm lịch: 3 con giáp vận may ngập lối, ngồi không cũng có lộc, đường công danh tình duyên đều viên mãn

Đúng Thất tịch 7/7 Âm lịch, tuổi Thân được dự báo khá may mắn ở phương diện tài lộc. Các nguồn thu có dấu hiệu gia tăng, nhất là nguồn thu đến từ công việc phụ như buôn bán nhỏ lẻ. Cuộc sống cũng nhờ vậy mà dễ thở hơn.

Tuy nhiên phương diện tình cảm vẫn khiến tuổi Thân phải lo nghĩ. Người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, có lẽ trong thời gian dài nữa vẫn phải chấp nhận cuộc sống cô đơn, lẻ bóng. Trong khi đó, các cặp đôi thường xuyên nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi khiến tình cảm rạn nứt.

Hôm nay cũng là ngày thích hợp để tiến hành các dự định làm ăn, buôn bán. Nếu bản mệnh biết tận dụng thời cơ thì thời cơ phát tài rất lớn. Con giáp này có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới để tăng thêm vận may tiền bạc cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h đến 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã sở hữu tài năng bẩm sinh, biết nhìn xa trong rộng, có hành động quyết đoán và dứt khoát. Bản mệnh có khả năng giao tiếp tốt, biết cách kết nối mọi người trong hội nhóm.

Tuổi Thìn cũng là người có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Khi còn trẻ, con giáp này có phần hơi cao ngạo. Điều này khiến bản mệnh vấp phải một số sai lần. Tuy nhiên, trải qua thời gian, tuổi Thìn khắc phục được nhược điểm của bản thân, biết cách khiêm tốn hơn, vận trình cũng trở nên thuận lợi hơn.

Tử vi dự báo rằng trong 7/7 Âm lịch, tuổi Thìn có cát tinh chiếu mệnh, vận khí ngày một tăng lên. Con giáp này có những sự tiến bộ lớn và đạt được đột phá trong công việc. Người làm ăn kinh doanh đầu tư sinh lời, buôn bán đắt hàng, thu về lợi nhuận tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng Thất tịch 7/7 Âm lịch, người tuổi Mùi đang vướng phải những vấn đề không thể tự mình giải quyết.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh không thể tự mình giải quyết, cố gắng thuyết phục khách hàng cần có sự hỗ trợ đồng đội.

Tình duyên: Người tuổi Mùi không thích bị làm phiền, khi ở cạnh người bạn yêu.

Tài lộc: Biết đầu tư vào kinh doanh giúp bạn có nguồn tài lộc thuận lợi.

Sức khỏe: Chú trọng sức khỏe, làm việc không mất quá nhiều sức lực dễ suy nhược cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.