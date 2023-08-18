Tử vi tháng 9/2023: Dần được thần Tài phù trợ, Mão có cát tinh chiếu rọi, Ngọ tài vận của tuổi Dần này thịnh vượng bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 18/08/2023 05:50

Nếu muốn đầu tư, thử kế hoạch mới, 3 con giáp này đừng ngại thử thách, tận dụng vận may trong tháng này để làm giàu.

Tuổi Dần

Thời gian đầu năm, tuổi Dần bỏ qua nhiều cơ hội làm giàu. Nhưng trong tháng 9 tới, được thần Tài phù trợ, cát tinh chiếu rọi, tài vận của con giáp này thịnh vượng bất ngờ. Dù họ làm gì, đi đâu cũng thu về khoản lợi nhuận lớn, nguồn thu chính hay phụ đều tăng. Cuộc sống của tuổi Dần như bước sang trang mới.

Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới.

Nếu muốn đầu tư, thử kế hoạch mới, tuổi Dần đừng ngại thử thách, tận dụng vận may trong tháng này để làm giàu.

Tử vi tháng 9/2023: Dần được thần Tài phù trợ, Mão có cát tinh chiếu rọi, Ngọ tài vận của tuổi Dần này thịnh vượng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế.

Người tuổi này nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Tử vi tháng 9/2023 con giáp người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả.

Tử vi tháng 9/2023: Dần được thần Tài phù trợ, Mão có cát tinh chiếu rọi, Ngọ tài vận của tuổi Dần này thịnh vượng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Cảm hứng làm việc trong tháng cô hồn đặc biệt mạnh mẽ, thích hợp để bạn sử dụng cảm hứng của mình trong công việc và chia sẻ nó với đồng nghiệp, họ sẽ cảm thấy ý tưởng của bạn rất hay và có thể giúp ích cho họ, ngoài ra, bạn có thể ghi lại nhiều ý tưởng hơn nghĩ đến đó. Có thể trong công việc sau này sẽ sử dụng những gì bạn nghĩ ra bây giờ.

Muốn thảo luận về tiền lương thì hãy tận dụng tháng cô hồn để tìm người giám sát để thảo luận. Biết đâu bạn sẽ có được một mức giá tốt, tài lộc rất thịnh, phát tài.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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