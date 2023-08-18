Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (18/8/2023): 3 con giáp giàu có vang danh, vận trình hanh thông thuận lợi, phú quý tự nhiên đến cửa

Tử vi ngày 18/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đang lấy lại phong độ của bản thân, dần vượt qua những ngày tháng tiêu cực.

Tình duyên: Người tuổi Dần có tình cảm đậm sâu với một người, nhưng chưa bao giờ bày tỏ lòng mình.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đang lấy lại phong độ của chính mình, làm việc nguyên tắc, vượt qua thời gian khó khăn ban đầu.

Tài lộc: Cát khí tài lộc có sự khác nhau giữa ngày trước và bây giờ, điều này làm cho vui vẻ hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 18/8/2023 hôm nay, tuổi Thìn có những bước tiến triển khá ổn định trong công việc hiện tại. Bản mệnh chủ động tìm ra sự đột phá, đưa ra nhiều giải pháp tối ưu nhất để cải thiện hiệu suất. Nhờ đó, cũng nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên.

Các mối quan hệ của tuổi Thìn cũng khá hài hòa thân thiết. Bản mệnh luôn giữ được trạng thái phấn chấn, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà tự cải thiện quý nhân vận cho mình, lúc khó khăn cũng được giúp đỡ kịp thời.

Nhân duyên vượng cũng mang tới nhiều cơ hội tình cảm cho người độc thân khi được nhiều người khác giới để ý. Con giáp này có thể tự tin với sức hút riêng biệt của mình. Khi là chính mình, bản mệnh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, đừng chạy theo một khuôn mẫu nào.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người thật thà, sống chân thành, luôn có lòng bao dung, nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cũng chính nhờ vậy mà bản mệnh luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng.

Tử vi dự báo rằng cuối ngày, tuổi Tuất làm ăn thuận lợi, đón đại phúc, đại hỷ. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Người làm kinh doanh cũng nhận được nhiều cơ hội hợp tác, các dự án mới có thể mang đến nguồn thu dồi dào.

Người đang gặp khó khăn, trắc trở sẽ sớm đón quý nhân phù trợ, vượt qua nghịch cảnh và bắt đầu những ngày tháng khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.