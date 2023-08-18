Đúng 10 ngày cuối tháng 8/2023: 3 con giáp thời vận vượng phát, vận may cùng tài lộc bùng phát, tiền bạc rủng rỉnh, thành công vang dội

Nhưng chỉ cần bước qua tháng 9 này, vận thế của con giáp này lội ngược dòng bất ngờ. Tuổi Mùi có cơ hội đổi đời ngoạn mục.

Người tuổi Mùi thời gian trước bị tiểu nhân bày mưu hại nên tổn thất lớn về tài lộc, gặp nhiều trở ngại, căng thẳng trong cuộc sống.

10 ngày cuối tháng 8/2023 là thời điểm vàng của tuổi Mùi, làm gì cũng thắng đậm, thu về cả thành công lẫn tiền bạc. Người đi làm thăng tiến dễ dàng, người kinh doanh lời lại gấp đôi. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.

Phần lớn người tuổi Dậu đều có tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích sự tự do vì vậy thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Con giáp tuổi Dậu có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn bản mệnh thường có người tốt giúp đỡ.

Tử vi cho thấy 10 ngày cuối tháng 8/2023, người tuổi Dậu sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Dậu cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

10 ngày cuối tháng 8/2023 chỉ cần Dậu chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Vì vậy, người tuổi Dậu hãy mạnh dạn làm ăn. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

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Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ và ổn định, có tài quản lý tài chính nhất định. Vào 10 ngày cuối tháng 8/2023, những người cầm tinh con lợn sẽ mở ra một sự cải thiện về tài vận. Họ có thể có thu nhập tăng ổn định, thông qua việc tăng lương hoặc các hình thức tích lũy tài sản khác. Đồng thời, người tuổi Hợi sẽ khôn ngoan và chín chắn hơn trong việc quản lý tài chính, biết cách giữ gìn và gia tăng giá trị tài sản của mình.

Tuy vận may tốt nhưng tuổi Hợi vẫn cần giữ vững phong thái thận trọng, giỏi nắm bắt cơ hội đầu tư và quản lý tài chính. Thông qua quản lý tài chính thận trọng và quyết định đầu tư hợp lý, người tuổi Hợi sẽ có thể thu được nhiều của cải hơn trong những tháng này.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.