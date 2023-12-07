Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/12/2023, tiền tài bạc bẽo như vôi, 3 con giáp vạn âu lo, nghìn nỗi khổ, làm việc gì cũng bị sao xấu chiếu mệnh, không thất bại cũng đổ vỡ, tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 12:23

Thứ Sáu 8/12/2023, 3 con giáp vạn âu lo, nghìn nỗi khổ, làm việc gì cũng bị sao xấu chiếu mệnh, không thất bại cũng đổ vỡ, tiêu tan.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Thiên Quan nhắc nhở tuổi Tý nên cẩn thận với mọi lời hứa mà bạn đưa ra ngày hôm nay nhé, bởi vì nếu bạn hứa mà không thực hiện, những lời hứa ấy có thể phản tác dụng và làm bạn lẫn ai đó tổn thương. Suy nghĩ một chút trước khi hành động thì hơn.

Hôm nay sức khỏe của bản mệnh có chút lao đao, nhất là ai dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi của thời tiết thì hôm nay thường xuyên có cảm giác uể oải, mệt mỏi. Nếu không bận việc gì quá thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi đi nhé.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/12/2023, tiền tài bạc bẽo như vôi, 3 con giáp vạn âu lo, nghìn nỗi khổ, làm việc gì cũng bị sao xấu chiếu mệnh, không thất bại cũng đổ vỡ, tiêu tan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kiếp Tài tác động nên hẳn nhiên trong lòng con giáp xui xẻo tuổi Mão lúc này là vô vàn những nỗi lo âu, trăn trở riêng, tuy nhiên đừng vì thế mà bực tức, cáu kỉnh với mọi người. Ai cũng yêu quý bạn, đừng để làm xấu đi ấn tượng tốt đẹp mà họ có về bạn và dành cho bạn những lời không hay nhé.

Bản mệnh lúc này phải thận trọng trong chi tiêu nhé. Đừng chỉ bốc đồng trong chốc lát rồi hối hận vì những lựa chọn của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn có kế hoạch chi tiêu tiền hợp lý, bạn có thể có được một khoản dự phòng trong những trường hợp cần thiết cho tương lai.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/12/2023, tiền tài bạc bẽo như vôi, 3 con giáp vạn âu lo, nghìn nỗi khổ, làm việc gì cũng bị sao xấu chiếu mệnh, không thất bại cũng đổ vỡ, tiêu tan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần hôm nay phải đối mặt căng thẳng nảy sinh giữa và người thân trong gia đình, và dường như bạn không biết làm cách nào để có thể tháo gỡ nó. Đừng quên rằng với những người thân yêu nhất thì điều quan trọng chính là sự chân thành đấy bạn nhé.

Hôm nay bạn sẽ bận rộn với việc suy nghĩ, tính toán về vấn đề tài chính, thay vì dành quá nhiều thời gian cho các cuộc hẹn hò. Bạn có một chút thiếu quyết đoán, liên quan đến công việc, thậm chí bạn gặp khó khăn trong việc đưa ra một chọn lựa quan trọng nào đó.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/12/2023, tiền tài bạc bẽo như vôi, 3 con giáp vạn âu lo, nghìn nỗi khổ, làm việc gì cũng bị sao xấu chiếu mệnh, không thất bại cũng đổ vỡ, tiêu tan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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