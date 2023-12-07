Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/12/2023, mau mau lấy túi đựng LỘC, 3 con giáp được quý nhân trợ mệnh, làm ăn suôn sẻ như nước chảy, toan tính chuyện đại sự chắc chắn phần thắng trong tay

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 12:50

Thứ Sáu 8/12/2023, 3 con giáp được quý nhân trợ mệnh, làm ăn suôn sẻ như nước chảy, toan tính chuyện đại sự chắc chắn phần thắng trong tay.

Tuổi Thìn

Công việc của người Thìn trong ngày hôm nay dần có những bước tiến mới khá tích cực. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho con giáp may mắn này không ít cơ hội tốt đẹp.

Lại thêm Chính Tài ghé thăm, vận tài lộc của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Dù là người làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh, tiền bạc cũng cứ liên tục đổ về túi bạn. Bạn hãy sử dụng số tiền mình kiếm được vào những mục đích phù hợp, đừng tiêu xài hoang phí nữa.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/12/2023, mau mau lấy túi đựng LỘC, 3 con giáp được quý nhân trợ mệnh, làm ăn suôn sẻ như nước chảy, toan tính chuyện đại sự chắc chắn phần thắng trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có Thiên Tài trợ mệnh, vận tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Bạn nhận được một khoản tiền không hề nhỏ từ nghề tay trái, hoặc cũng có thể thu về được một khoản nợ khó đòi từ trước.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình cũng thuận hòa yên ấm hơn trong ngày này. Đôi bên đã cùng ngồi lại để cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn, từ đó mới nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/12/2023, mau mau lấy túi đựng LỘC, 3 con giáp được quý nhân trợ mệnh, làm ăn suôn sẻ như nước chảy, toan tính chuyện đại sự chắc chắn phần thắng trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Thân trong ngày thứ 6 này khá tốt. Mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, bản mệnh mưu sự dễ thành công, không gặp phải vướng mắc gì quá lớn.

Lại thêm Chính Quan độ mệnh, người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp hay học vấn sẽ đạt được những thành tích đáng kể. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà bản thân bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/12/2023, mau mau lấy túi đựng LỘC, 3 con giáp được quý nhân trợ mệnh, làm ăn suôn sẻ như nước chảy, toan tính chuyện đại sự chắc chắn phần thắng trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bén duyên với THẦN TÀI, 2 ngày cuối tuần này mây vàng mang theo hỷ sự, 3 con giáp không thành đại gia cũng hóa phú nhị đại, cuộc sống chuyển biến tích cực đến bất ngờ

Bén duyên với THẦN TÀI, 2 ngày cuối tuần này mây vàng mang theo hỷ sự, 3 con giáp không thành đại gia cũng hóa phú nhị đại, cuộc sống chuyển biến tích cực đến bất ngờ

2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp không thành đại gia cũng hóa phú nhị đại, cuộc sống chuyển biến tích cực đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi ngày 8/12/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 29 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực