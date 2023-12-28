Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/12/2023, 3 con giáp gặp họa TIỂU NHÂN, mất lộc Thần Tài, may mắn không đến, thiếu thốn tiền tài

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 07:20

Tham khảo ngay để biết 3 con giáp nào gặp họa tiểu nhân vào đúng ngày mai, thứ Sáu 30/12/2023. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, rồi may mắn sẽ tìm đến thôi.

 

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/12/2023, hung tin khiến tuổi Ngọ buồn phiền vì những rắc rối đang vướng phải nhưng đừng vì một chuyện nhỏ mà nản lòng. Sức mạnh của con giáp này ở sâu bên trong, nếu bản mệnh biết khai mở thì chẳng có gì là đáng lo ngại nữa cả.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/12/2023, 3 con giáp gặp họa TIỂU NHÂN, mất lộc Thần Tài, may mắn không đến, thiếu thốn tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thủy Hỏa tương xung cho thấy sự nóng vội của Ngọ có thể là tác nhân gây ra mâu thuẫn trong tập thể. Con giáp này nên hiểu rõ vai trò, vị trí của mình để biết điều gì nên nói, điều gì nên không để tránh khơi gợi cảm xúc tiêu cực trong lòng người khác.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/12/2023, Tương Xung tại mệnh nên e là công việc của Tỵ khá vất vả, bấp bênh. Nhiều việc vô lý cứ ập đến bạn lúc nào không hay nhưng cuối cùng bạn vẫn là người phải giải quyết nó. Hãy tự nhắc nhở bản thân không ngừng rèn luyện, học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để không ai ăn hiếp được mình.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/12/2023, 3 con giáp gặp họa TIỂU NHÂN, mất lộc Thần Tài, may mắn không đến, thiếu thốn tiền tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm gặp ngũ hành Thủy khắc Hỏa thì không nên cưỡng cầu, ai yêu quý mình thì mình tôn trọng, ai đối xử tệ với mình thì gạch tên họ ra khỏi cuộc đời nhé Tỵ. Người độc thân cũng nên cởi mở hơn khi tiếp xúc với người khác giới, đây là cơ hội để bạn mở rộng quan hệ, tìm kiếm một nửa cho mình.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/12/2023, Thương Quan khiến con giáp tuổi Mùi rơi vào tình huống khó chịu như là cãi cọ, tranh chấp. Trước hết, hãy tự hỏi bản thân về nguyên nhân thật sự dẫn đến những mâu thuẫn đó và loại bỏ triệt để những cảm xúc tiêu cực đã qua.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/12/2023, 3 con giáp gặp họa TIỂU NHÂN, mất lộc Thần Tài, may mắn không đến, thiếu thốn tiền tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân có thể là bạn đang xen quá sâu vào cuộc sống của người khác. Lòng tốt đôi khi cần phải đặt đúng chỗ mới phát huy hết tác dụng của nó. Bạn nên dành thời gian quý giá của mình để hoàn thành những mục tiêu cuối năm, gây ấn tượng với mọi người nhé.

Vấn đề tài chính luôn rất nhạy cảm, do đó việc bạn được thưởng bao nhiêu hay lương tháng cụ thể như thế nào không nên tiết lộ ra ngoài kẻo khiến người khác so sánh, việc này không hay một chút nào.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 22/12/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, thu hết lộc trời, làm gì cũng thất bại, làm gì cũng không thành

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 22/12/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, thu hết lộc trời, làm gì cũng thất bại, làm gì cũng không thành

Xin chia buồn với 3 con giáp vào đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 22/12/2023. Tài lộc không thông, thành công không đến, buồn phiền cả tiền bạc lẫn tình duyên.

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