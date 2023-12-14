Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023, 3 con giáp đại hạn gặp xui, thêm hạn tam tai, khiến tài vận leo dốc, dễ gặp chuyện không may

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023, Hung tinh Thiên Quan khiến Tý chật vật trong công việc. Có hàng tá việc còn chờ bạn đến giải quyết, mọi thứ dường như sắp rối tung lên. Nếu như bạn không đủ bình tĩnh để sắp xếp lại quỹ thời gian ít ỏi để xử lý công việc thì e rằng không việc nào làm nên hồn.

Không những vậy, vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm, quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không được êm đềm. Có lẽ hai người đều quá ngang ngạnh nên không nghe lọt tai ý kiến của đối phương. Tuy nhiên, nếu cứ giữ mãi tình cảm này, quan hệ giữa hai người sẽ dần xa cách.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023, một số rắc rối mà tuổi Ngọ đối mặt không chỉ là căng thẳng trong mối quan hệ mà còn là vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc trong đầu tư tài chính, đòi hỏi con giáp này phải có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc là lời cảnh báo về tình hình tài chính của bản mệnh, có nhiều người tổng kết và nhận ra rằng trong năm qua không tích lũy được bao nhiêu. Con giáp này cảm thấy khó khăn hơn khi ngày Tết cận kề, bản mệnh cần tập trung giải pháp hơn vào vấn đề của mình.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023, đem tới nhiều điều hung họa cho vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn. Do vậy bản mệnh cần hết sức chú ý những kẻ cố tình tiếp cận mình, đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại. Trước khi làm việc gì, bản mệnh cần lắng nghe đa chiều và suy xét vấn đề kỹ càng hơn, như vậy mới không ảnh hưởng đến thành tích của tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm cũng nảy sinh vấn đề. Dường như con giáp này không thể duy trì được sự yên bình trong quan hệ vợ chồng được lâu. Hai người dễ mâu thuẫn, tranh cãi với nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt.

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