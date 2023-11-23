Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp VẬN XUI DỒN DẬP do gặp Tam Tai, tài vận không thông, thị phi kéo đến

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 06:39

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023. Một ngày Tam Tai mang đến nhiều khó khăn khiến cuộc sống trở nên buồn phiền, tài vận không thông, tiền tài thiếu kém.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, tuổi Mão dễ phạm sai lầm nếu cứ cho mình là đúng, cố gắng hơn thua với cả những người cao tuổi. Con giáp này phải hiểu rằng mình thông minh hay giỏi giang thì người khác cũng đã biết rồi, hoàn toàn không cần bản mệnh phải chứng tỏ.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp VẬN XUI DỒN DẬP do gặp Tam Tai, tài vận không thông, thị phi kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như tuổi Mão lên kế hoạch cụ thể cho riêng mình thì ngày hôm nay, mọi việc sẽ diễn ra hiệu quả hơn với sự giúp đỡ của cát tinh. Đây cũng là ngày mà con giáp này nên khéo léo một chút trong giao tiếp, ứng xử, để tránh những hiểu nhầm và rắc rối không đáng có.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích con giáp này bật đèn xanh với người mà mình đang để ý vì cơ hội thành công là rất cao. Những cặp đôi hôm nay có cơ hội hẹn hò lãng mạn trong ngày cuối tuần bình yên này.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, Hình hại vô ơn nhắc nhở con giáp tuổi Thân lúc này hãy đảm bảo mọi sự ưu tiên đều xoay quanh bản thân bạn, đó cũng là cách bạn sẽ bước ra khỏi tâm trạng rối bời bấy lâu. Bạn phải biết làm mình vui trước thì những khó khăn trong cuộc sống đều không đáng kể gì cả.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp VẬN XUI DỒN DẬP do gặp Tam Tai, tài vận không thông, thị phi kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiếp tài tác động có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Thân hôm nay trở nên cẩu thả, thiếu quan tâm và thiếu trách nhiệm với những gì đang được giao phó. Không những thế, nếu bạn cố gắng tranh giành hơn thua cũng chỉ khiến mình bị thiệt thân mà thôi.

Hôm nay bạn cũng tránh việc tư duy theo lối mòn về chuyện tiền bạc. Những cách thức cũ sẽ khiến bạn chẳng thể nào có cơ hội gia tăng tài chính của mình, hãy học tập thêm các cách thức của những người thành công hơn bạn.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, tuổi Dậu vướng vào những rắc rối không mong muốn. Bản mệnh nên học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều, không nên giữ những suy nghĩ cổ hủ kẻo tự đẩy mình vào ngõ cụt, khiến công việc tiến triển khó khăn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp VẬN XUI DỒN DẬP do gặp Tam Tai, tài vận không thông, thị phi kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi vướng phải mâu thuẫn, tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, tuổi Dậu cũng chớ nên đề cao ý kiến cá nhân mà hạ thấp quan điểm của người khác. Hãy thử thay đổi góc độ quan sát mọi việc, có thể bản mệnh sẽ tìm ra những ý tưởng mới đấy.

Quan hệ giữa con giáp này và người nhà cũng trở nên căng thẳng. Bản mệnh nên kiềm chế cơn nóng giận của mình, chớ hành động bột phát đến nỗi khiến đôi bên trở mặt với nhau. Cứ bình tĩnh rồi mọi việc ắt sẽ có cách giải quyết thỏa đáng.

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