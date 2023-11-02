Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023, 3 con giáp kém may mắn, làm gì cũng thất bại, tiền tài tích lũy tiêu tan, buồn phiền nhiều chuyện

Xin chia buồn với 3 con giáp kém may mắn vào đúng ngày mai, thứ Sáu 3/1/2023. Mọi việc trở nên quá khó khăn với bạn khi Thần Tài không phù hộ, công việc liên tiếp gặp thất bại, chuyện tình cảm cũng nhiều buồn phiền.
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Con giáp tuổi Hợi
Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023, tuổi Hợi phải chịu ảnh hưởng xấu, trở nên cả tin nên dễ mắc phải cạm bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Trước khi quyết định nghe theo lời ai đó, con giáp này nên nhắc nhở mình kiểm chứng thông tin, chớ nghe theo một cách mù quáng.
Khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ, tuổi Hợi cũng cần phải tập trung và dồn nhiều tâm huyết hơn, chớ nên được chăng hay chớ, khiến kết quả công việc chỉ ở mức trung bình. Hãy nhớ mọi hành động của bản mệnh đều đang bị đánh giá.
Không những vậy, vận trình tình cảm của con giáp này chưa có nhiều biến chuyển. Những người còn độc thân có xu hướng khép kín, không cho người khác cơ hội tiếp cận mình. Bản mệnh nghĩ rằng mình đã quá đủ bận rộn cho cuộc sống thường ngày.
Con giáp tuổi Mão
Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023, Tỷ Kiên cản trở khiến công việc của người tuổi Mão khó có thể tiến triển một cách suôn sẻ. Bạn luôn bị bạn bè, đồng nghiệp xấu xung quanh phá hoại, khiến bạn phải tốn thời gian giải quyết những rắc rối không phải do mình gây ra.
Bản mệnh cần phải chú ý kiềm chế bản tính nóng nảy, tránh đẩy bản thân vướng phải những phi vụ tranh chấp, thị phi của người ngoài. Tốt nhất, bạn nên giữ vị trí là một người ngoài cuộc, tập trung làm tốt những nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
Con giáp tuổi Thân
Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023, Tỷ Kiên chỉ ra rằng con giáp tuổi Thân không hài lòng với hiện tại khi bạn nhận ra rằng mình nỗ lực nhiều mà không nhận về được bao nhiêu. Bạn phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Nỗ lực của bạn sẽ gặt được thành quả xứng đáng, nhưng cần thời gian chín muồi.
Hãy nhìn rộng ra thế giới ngoài kia để thấy rằng có rất nhiều người đang phải chịu đựng cuộc sống khổ cực hơn bạn rất nhiều. Do đó, hãy biết vui với những gì bạn có nhưng cũng đừng quên cải thiện kỹ năng sống của mình mỗi ngày để cảm nhận sự tiến bộ của bản thân.
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