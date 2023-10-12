Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/10/2023, 3 con giáp MƯA MÙ GIĂNG LỐI, khó khăn trùng trùng, tài vận khó khăn, tiền bạc thiếu kém, tiểu nhân tìm mọi cách hãm hại 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/10/2023, tuổi Mão cần thận trọng kẻo bị tiểu nhân quấy phá, cản trở cuộc sống của mình, khiến cho tiền bạc trong tay tan biến trong chớp mắt vì bị kẻ xấu bụng kia lừa gạt…. mất tiền mất của đáng tiếc.

Các cặp đôi thì dần tìm lại được cảm giác của những buổi ban đầu. Sự xa cách trước đó khiến cho đôi bên càng thêm quý trọng thời gian được ở bên nhau. Bản mệnh sẵn sàng bỏ hết thời gian để ở bên đối phương.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này cảm thấy mình đang có chút cảm tình với đối phương và tình cảm ấy đang lớn dần theo năm tháng. Bản mệnh có thể sẽ chuẩn bị hành động để biến chút cảm tình đó thành tình yêu.

Người tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/10/2023, Tương Hình đem tới những tác động tiêu cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi. Con giáp này cần tránh thái độ kiêu ngạo, tự coi mình là trung tâm và nói lời hạ thấp người khác. Bạn có thể đang tự tạo ra kẻ thù cho chính mình.

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Người làm kinh tế cần thận trọng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư, làm ăn. Nếu có thể, bạn nên lùi các kế hoạch của mình xuống một chút để có thể chuẩn bị kĩ càng hơn các yếu tố nhân lực, vật lực cũng như chờ đợi thời cơ thích hợp.

Thổ vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Người tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/10/2023, Thiên Quan gây rối, người tuổi Thân cần giữ khoảng cách với người quyền cao chức trọng. Nếu gặp những người ỷ thế để ức hiếp bạn, tốt nhất bạn không nên hơn thua trực tiếp bởi người chịu thiệt vẫn sẽ là bạn thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người nhanh nhẹn và chính nghĩa, tuy nhiên lại rất dễ bị kích động khi thấy chuyện bất bình. Để tránh có những hành động nông nổi không đúng mực, bạn cần học cách nghe ngóng thông tin đa chiều hơn, đừng để kẻ xấu lợi dụng.

Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia gặp nhiều trục trặc. Hai người đều không muốn thông cảm cho đối phương. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này, hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách đấy.

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