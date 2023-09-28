Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/09/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, gặp vận xui từ nhỏ đến lớn, sự nghiệp đi xuống, buồn càng thêm buồn 

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 06:56

Xin chia buồn với 3 con giáp không may mắn trong ngày mai, thứ Sáu 29/09/2023. Cố lên, mọi khó khăn sẽ qua. 

Người tuổi Tý 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/09/2023, Tý Dậu Tương Phá ảnh hưởng vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý. Những người yêu cũ chắc hẳn phải rất kiên nhẫn mới có thể thu phục được trái tim của bạn đấy! Họ thấy bạn quá nhạy cảm và đề phòng, chẳng mấy khi thể hiện tình cảm cũng như suy nghĩ thật lòng ra bên ngoài.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/09/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, gặp vận xui từ nhỏ đến lớn, sự nghiệp đi xuống, buồn càng thêm buồn  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là khi kế hoạch của bản mệnh phải nhận quá nhiều sự phản đối. Hãy lắng nghe ý kiến của những người có kinh nghiệm, có thể bản mệnh sẽ phát hiện ra mình đang mắc sai lầm ở đâu đó.

Thương Quan tác động, con giáp này không mấy nhiệt tình trong công việc. Nếu gặp phải khó khăn, rắc rối, bạn cũng thường lựa chọn buông xuôi chứ không cố gắng như mọi khi. Điều này khiến lãnh đạo cảm thấy không hài lòng với bạn.

Người tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/09/2023, Mão - Dậu Tương Xung khiến tuổi Mão dễ có những xung đột ý kiến với mọi người. Hôm nay bạn khó nhận ra một số lỗi sai do chủ quan, bạn tự tin vì những thứ biết rồi nhưng có một cái bẫy nào đó xuất hiện mà bạn không biết.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/09/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, gặp vận xui từ nhỏ đến lớn, sự nghiệp đi xuống, buồn càng thêm buồn  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão hôm nay có thể để xảy ra bất đồng với tác động của Tỷ Kiên. Thế nhưng bạn cần nhớ rằng việc giữ hoà khí với đồng nghiệp rất quan trọng. Thế nên bạn vẫn nên lắng nghe và tôn trọng quan điểm của họ.

Ngũ hành xung khắc cho thấy rắc rối tình cảm một phần là do chính bạn gây ra. Bản mệnh quá cứng nhắc và kiểm soát bản thân. Bạn sợ đau khổ trong tình yêu nên không dám mạo hiểm cho những thay đổi cần thiết.

Người tuổi Ngọ 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/09/2023, mối quan hệ giữa tuổi Ngọ và lãnh đạo trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng. Nếu không biết kiềm chế tính nóng nảy, bản mệnh có thể gây ra những hành động ảnh hưởng tới tương lai.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/09/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, gặp vận xui từ nhỏ đến lớn, sự nghiệp đi xuống, buồn càng thêm buồn  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, bản mệnh chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn.

Nếu đã có gia đình, con giáp này cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

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