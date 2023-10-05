Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 con giáp BÃO TỐ NGẬP TRỜI, xui xẻo vây quanh, làm đâu thua đó, dễ bị mất tiền 

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 6/10/2023, cục diện Tương Phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Dần, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải nhanh chóng hàn gắn những rạn nứt đã xuất hiện giữa đôi bên. Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu.

Chính Ấn nhận thấy bạn là người thông minh nhưng lại quá hiền lành, không ham danh lợi nên không muốn tiếp tục cố gắng hơn nữa. Nếu đã vội hài lòng với thực tại thì bạn sẽ mãi giậm chân tại chỗ, để người đi sau vượt lên phía trước mình.

Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Đồng thời, bạn cũng khó có thể rung động với ai. Hãy chờ đợi một khoảng thời gian nữa nhé.

Người tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 6/10/2023, vận trình tình cảm của tuổi Dậu có điềm báo nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt với nửa kia của mình. Tâm trạng của con giáp này không ổn định, lại thêm tác động ngoại cảnh nên chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên nếu người tuổi Dậu cư xử như vậy thì chỉ thiệt thòi, tự làm mình thêm bực bội thôi chứ chẳng được gì. Có lẽ con giáp này cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, tới những nơi yên tĩnh để có thể bình tâm lại. Bản mệnh nên làm những việc mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ lúc này.

Con giáp này cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai, nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ quá trực tiếp gây tổn thương người nghe. Bản mệnh cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác.

Người tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 6/10/2023, là một ngày không mấy thuận lợi với tuổi Hợi trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp. Tốt nhất bản mệnh không nên nóng nảy, hành xử bốc đồng hoặc nói năng lỡ lời.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, người còn độc thân chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen. Rơi vào một mối tình quá nhanh chóng có thể khiến con giáp này phải chịu tổn thương trong tương lai.

Người đã có gia đình muốn xây dựng mái ấm hạnh phúc thì cần học cách hạ cái tôi của mình xuống và thông cảm, bao dung với nửa kia nhiều hơn. Bản mệnh không nên đặt ra những yêu cầu quá nghiêm khắc cho đối phương.

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