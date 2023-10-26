Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 27/10/2023, 3 con giáp gặp hạn Tam Tai, tài vận lao dốc, làm gì cũng nên hết sức cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 07:12

Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn chính là bình tĩnh đối đầu thử thách rồi may mắn sẽ đến với bạn trong thời gian tới.

Người tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Sửu phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Có thể có kẻ sẽ giở trò xấu khiến bản mệnh bị hiểu lầm, hoặc khiến công sức bấy lâu nay của bản mệnh đổ sông đổ bể.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 27/10/2023, 3 con giáp gặp hạn Tam Tai, tài vận lao dốc, làm gì cũng nên hết sức cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Sửu tránh xa những cái bẫy trong việc đơm đặt chuyện người khác. Khi bạn có thể hành xử khéo léo một chút, bạn sẽ tránh được những rắc rối không mong muốn trong mọi mối quan hệ.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang dần trở nên lạnh nhạt. Con giáp này cảm thấy những hành động quan tâm thường ngày là nhàm chán và muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình.

Người tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 27/10/2023, Tương Hại khuyên con giáp tuổi Ngọ nên chậm lại các tiến trình của mình đang thực hiện, nhờ thế mà bạn nhận ra mình đang sai ở đâu để sửa và nhờ tới sự hỗ trợ của những người khác nữa. Nếu quá sức thì cũng nên hỏi xin sự giúp đỡ từ đồng nghiệp nếu cần.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 27/10/2023, 3 con giáp gặp hạn Tam Tai, tài vận lao dốc, làm gì cũng nên hết sức cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đừng để những hành động bột phát của bản thân gây ảnh hưởng đến những mối quan hệ đã tốn công gây dựng. Khi cảm thấy đã sắp không thể kiềm chế được mình, bản mệnh nên hít thở thật sâu để có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Không những vậy, bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, đặc biệt là các bệnh về dạ dày, đường ruột. Bạn nên có chế độ sinh hoạt điều độ, đồng thời hạn chế ăn những đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

Người tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 27/10/2023, dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi tự tin thái quá nên lúc nào cũng muốn vươn lên khẳng định bản thân mình. Tuy nhiên, cũng vì quá vội vàng mà bạn không lường trước được những khó khăn trước mắt, cuối cùng gặp rắc rối khó khắc phục.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 27/10/2023, 3 con giáp gặp hạn Tam Tai, tài vận lao dốc, làm gì cũng nên hết sức cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù đứng ở vị thế nào đi nữa, bạn cũng cần khiêm tốn lắng nghe mọi người nhiều hơn, đừng khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Dù có kinh nghiệm đến đâu cũng có những lúc bạn không lường trước được vấn đề và đưa ra được những quyết định đúng đắn.

Bên cạnh đó, quan hệ của vợ chồng con giáp này đang ngày một căng thẳng, đến mức hai người không còn muốn trò chuyện với nhau. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bản mệnh có thể sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ gia đình mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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