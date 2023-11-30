Đúng ngày mai, thứ Sáu 01/12/2023, 3 con giáp Tai Bay Vạ Gió, cuộc sống khó khăn, mất tiền mất tình đáng tiếc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 01/12/2023, sự nghiệp của tuổi Dần có những dấu hiệu không may mắn. Có thể cách hành xử nóng nảy hoặc những thành tích chói sáng trong công việc của con giáp này đã khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Dù điều con giáp này muốn là chúng có thể dừng lại. Nhưng cách tốt nhất là hãy cố gắng để bản thân giữ được sự khách quan và giải quyết mọi việc một cách bản lĩnh nhất.

Mộc Thổ xung khắc khuyên tuổi Dần nên biết nín nhịn đúng lúc, nhất là với bạn đời của mình, đừng cố gắng thắng cuộc trong khi kết quả vẫn là gia đình rạn nứt. Nếu họ làm sai thì thời gian sẽ chứng minh điều đó, do đó, bản mệnh chỉ cần biết im lặng vào thời điểm này.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 01/12/2023, tuổi Ngọ vướng vào đủ loại rắc rối, thị phi. Bản mệnh cần tự nhắc nhở mình tỉnh táo, chớ hành động nóng nảy kẻo rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, dù có thanh minh thế nào thì cũng đã muộn. Tốt nhất, con giáp này nên tập trung vào nhiệm vụ, đừng nên đi lo lắng cho những chuyện bao đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Ngọ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Bắc.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Sáu 01/12/2023, Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất phải chịu đựng nhiều áp lực do công việc mang lại trong ngày hôm nay. Đối thủ cạnh tranh có thể liên tục gây khó dễ cho bạn, khiến bạn phải loay hoay giải quyết đủ mọi vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, xét trên phương diện tích cực thì đối thủ cũng chính là động lực thúc đẩy bạn tiến bộ nhanh chóng. Dưới sự tác động của đối phương, bạn sẽ phải không ngừng bứt phá giới hạn, cuối cùng gặt hái được thành công, hoặc không thì cũng là những kinh nghiệm quý báu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo