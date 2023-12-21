Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 22/12/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, thu hết lộc trời, làm gì cũng thất bại, làm gì cũng không thành

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 22/12/2023, tuổi Sửu được nhắc nhở phải nhớ rằng trước khi trông đợi bất cứ ai bảo vệ mình thì hãy tự mình thực hiện điều này. Bản mệnh nên chú ý tới những gì mà bạn bè, đồng nghiệp đang làm, và có thể phát hiện ra nhiều điều bất ngờ và thú vị từ đó.

Cục diện tam hội xuất cho thấy tuổi Dần thay vì chỉ bận bịu với công việc thì con giáp này cũng cần chăm chút cho gia đình, nhờ thế bản mệnh mới có một nơi yên bình để trở về sau mỗi ngày làm việc, một nơi để sẻ chia niềm vui và sẻ chia niềm vui và cả những nỗi buồn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 22/12/2023, Kiếp Tài chiếu mệnh nên người tuổi Mão có một ngày làm việc khá chật vật. Bạn gặp khó khăn khi không một ai có thiện chí giúp đỡ bạn ở cơ quan. Mão lắm tài nhưng lại không được người ta công nhận điều đó, hãy cẩn thận vì nhiều kẻ chỉ chờ sơ hở để chèn ép bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày Mộc khắc Thổ nên chuyện yêu đương và bạn bè không được như ý muốn. Những nồng nhiệt thuở ban đầu đã bị ngọn gió mùa đông làm cho nguội lạnh. Bạn thường khá đơn độc, cô quạnh, thỉnh thoảng gặp được người bạn hợp cạ nhưng hiếm khi gặp được nhau.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 22/12/2023, Tự hình khiến người tuổi Dậu có xu hướng tự chê trách vì những gì bản thân chưa đạt được. Xuất hiện tâm lý này có thể là vì bản mệnh đang tự so sánh bản thân với những người xung quanh mình. Hãy vạch sẵn một kế hoạch cho mình, đừng chạy theo bất cứ ai cả bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng cần chú ý đến những mối quan hệ mang lại nhiều lợi ích, cân nhắc nguy hiểm, áp lực tiềm ẩn mà bản thân phải đối mặt với nó trong tương lai. Điều quan trọng là giữ tâm lý bình tĩnh, đón nhận những cơ hội tốt.

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