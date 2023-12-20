Đúng ngày mai, thứ Năm 21/12/2023, tuổi Sửu bị Thiên Quan hung tinh chiếu mệnh nên cần đề phòng bị tiểu nhân đâm sau lưng, bày mưu tính hãm hại kế khiến con giáp này bị tổn thất nặng nề. Rắc rối có thể đến từ chuyện công việc, tài chính hoặc cuộc sống hằng ngày nên làm gì việc gì cũng càng thận trọng càng tốt để tránh thiệt hại nặng nề.

Ngũ hành xung khắc báo hiệu vận đào hoa kém cho nên bạn đừng hy vọng có thể tìm được một nửa hoàn hảo cho mình. Những đôi đang yêu nhau phải rất thấu hiểu nhau nếu không muốn những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có.

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/12/2023, tuổi Dần có thể phải trả giá đắt vì chính sự hiếu thắng của mình. Con giáp này có tham vọng và cũng luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu, song lại quá tự tin vào bản thân, cạm bẫy phía trước hoàn toàn bị bỏ qua bởi không chú tâm đến chi tiết.

Ảnh minh họa: Internet

Muốn đi xa thì bản mệnh cần phải đi chậm rãi và vững chắc từng bước. Dục tốc bất đạt, càng vội vàng sẽ càng dễ vấp ngã. Khi hành động thiếu cân nhắc thì việc mắc phải sai sót là điều khó tránh. Hơn nữa, nếu cẩn thận ngay từ đầu, tuổi Dần còn tiết kiệm được kha khá thời gian để sửa chữa những sai lầm.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/12/2023, Tỷ Kiên khiến công việc của Mùi lao đao. Bạn dễ gặp phải những điều xui rủi, nhìn chung mọi việc khó bề tiến triển thuận lợi như mong muốn. Làm ăn buôn bán hay gặp xui xẻo trong khâu nhập hàng, gửi hàng cho khách, nên cẩn thận một chút.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc đi xuống, Mùi nên xem lại kế hoạch chi tiêu của mình. Bạn dễ vướng phải họa thị phi khi mà bao nhiêu công sức bỏ ra đều bị kẻ tiểu nhân hớt tay trên mà lấy mất. Tuổi này hiền lành, hay cả nể rồi cho vay tiền nên dễ bị bạn bè lợi dụng, phải cẩn thận.

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