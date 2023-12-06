Đúng ngày mai, thứ Năm 7/12/2023, 3 con giáp vận may cũng hóa vận xui, cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh xa thị phi nếu không muốn buồn càng thêm buồn

Đúng ngày mai, thứ Năm 7/12/2023, đường tài lộc của tuổi Dần có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng. Mâu thuẫn phe phái, tranh giành đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau khiến con giáp này dễ mất tiền oan vào những việc vô nghĩa. Bản mệnh cũng nên tránh xa những vụ tranh chấp, ẩu đả.

Dần Thân tương xung, tình cảm vợ chồng tuổi Dần chẳng được như thuở ban đầu mà cứ nhạt phai dần theo thời gian. Con giáp này muốn cứu vãn nhưng sự cố gắng chỉ từ một phía khó có thể thành công. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến bản mệnh và đối phương dần thiếu quan tâm đến nhau.

Đúng ngày mai, thứ Năm 7/12/2023, người tuổi Ngọ gặp cục diện Tương Hại, điều này có thể gây ra không ít khó khăn cho bản mệnh. Công việc có điềm báo bị kẻ tiểu nhân phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho con giáp này gặp họa. Đối phương vốn sinh lòng ghen tức với bạn từ lâu, chỉ chờ cơ hội để gây khó dễ.

Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bản mệnh nên giữ thái độ khiêm nhường hơn, chớ để người khác nắm được điểm yếu của mình. Vốn dĩ từ trước đó con giáp này đang trên đà thăng tiến tốt, chuyện gì cũng có thể xử lý tốt dù chỉ có một mình, chính điều này khiến bạn rơi vào tầm ngắm của kẻ bụng dạ xấu xa, chỉ muốn tranh công đoạt lợi của bạn.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Năm 7/12/2023, mối quan hệ giữa tuổi Dậu và đồng nghiệp không được tốt đẹp. Trong cơ quan có kẻ ghen ghét, đố kỵ với năng lực của con giáp này. Đừng quan tâm kẻ xấu nói gì, hãy cứ chú tâm làm tốt công việc của mình thì ai cũng phải sợ bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc lại báo hiệu có thất thoát, hao hụt. Con giáp này dù có tiền cũng nên xem lại cách tiêu tiền của mình. Bản mệnh phóng khoáng quá nên nhiều kẻ lợi dụng để vay tiền, đừng cho ai vay mượn.

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