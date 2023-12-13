Đúng ngày mai, thứ Năm 14/12/2023, 3 con giáp Tương Hại vây quanh, thị phi kéo đến, mất lộc tiền tài

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/12/2023, tuổi Sửu dễ trở nên nóng giận và thiếu kiên nhẫn, đó là nguyên nhân đẩy con giáp này vào rắc rối. Thay vì mất bình tĩnh, hãy kiểm soát cảm xúc của mình nếu bản mệnh muốn các tranh chấp và xung đột này lắng xuống.

Tâm trạng thất thường cũng khiến tuổi Sửu dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Vì thế, trong những ngày này nhớ tránh những khoản đầu tư rủi ro, cho dù bản mệnh tin rằng những khoản rủi ro cao thường mang đến lợi nhuận nhiều nhưng chúng chưa thực sự phù hợp cho ngày hôm nay.

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/12/2023, công việc của người tuổi Ngọ va phải Thiên Quan nên dễ có trục trặc bất ngờ, bị người khác cố tình bắt bẻ, làm khó. Người buôn bán nên cẩn thận trong khâu gửi hàng, nhập hàng, thuê mặt bằng kẻo bị lừa, nặng hơn là đưa nhau ra tòa, kiện tụng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc gặp Tương Hại nên nhiều thị phi, dễ phạm tiểu nhân, khó kiếm tiền, đơn phương độc mã. Thời gian này là lúc bạn nhìn ra bộ mặt thật của một vài người khi nhắc đến chữ tiền. Lúc có tiền thì mặt mày hớn hở, nói năng cởi mở, lúc hết tiền thì sẵn sàng quay lưng với nhau.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/12/2023, cục diện Tương Hại xuất hiện khiến mâu thuẫn giữa tuổi Hợi và các thành viên trong nhóm công việc chung trở trên căng thẳng hơn. Bạn bỗng cảm thấy có khoảng cách lớn trong suy nghĩ, thái độ hay cách nhìn nhận vấn đề với mọi người. Dù có tranh luận rất lâu cũng không tìm được đáp án.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này chuyện tình cảm cũng không được thuận lợi cho lắm khi mâu thuẫn giữa các cặp đôi thường xảy ra với tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuổi Hợi nên dành thời gian để điều chỉnh nếu không muốn mối quan hệ ngày càng bế tắc, thậm chí đổ vỡ.

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